Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản

25-08-2025 - 22:25 PM | Tài chính quốc tế

Một người đàn ông 61 tuổi ở miền đông Trung Quốc bị đột quỵ vào ngày cưới của mình và tình trạng của ông sau đó xấu đi, khiến ông bị liệt.

Một người đàn ông 61 tuổi ở miền đông Trung Quốc bị đột quỵ vào ngày cưới của mình và tình trạng của ông sau đó xấu đi, khiến ông bị liệt. Vợ ông đã rút 1,1 triệu nhân dân tệ (153.000 đô la Mỹ) từ tài khoản của ông, khiến ông chỉ còn lại 42 nhân dân tệ (6 đô la Mỹ). Câu chuyện hiện đang nhận được sự quan tâm. 

Theo hãng truyền thông đại lục News Morning Post, ông Vương, người Thượng Hải, đã ly hôn cách đây hơn 20 năm và tự mình nuôi con gái.

Năm 2016, ông kết hôn với Nhậm Phương, một phụ nữ kém anh 16 tuổi. Chi tiết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vẫn chưa được tiết lộ. Người thân cho biết những người đàn ông lớn tuổi sống một mình ở Thượng Hải rất được săn đón để làm bạn đời.

Cháu trai của ông Vương nhận xét: "Chú tôi có lương hưu, tài sản và trợ cấp tái định cư ổn định".

Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản- Ảnh 1.

Mẹ của ông đã phản đối cuộc hôn nhân của anh, bày tỏ lo ngại rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn có thể khiến Nhậm Phương có động cơ đen tối thầm kín.

Vào ngày cưới, ông Vương bị đột quỵ và được đưa ngay đến bệnh viện. Mặc dù trước đây ông từng khỏe mạnh, nhưng tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, dẫn đến nhiều cơn đột quỵ trong nhiều năm.

Đến năm 2019, ông bị liệt nửa người bên trái, không thể nói và phải nằm liệt giường, chỉ có thể dùng tay phải để ra hiệu giao tiếp. Gia đình đưa ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ và con gái ông cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc ông.

Năm 2020, sau khi ngôi nhà trước đây của ông Vương bị phá hủy, ông và con gái đã nhận được một căn hộ mới cùng với khoản bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ (280.000 đô la Mỹ).

Ngay sau đó, Nhậm Phương đã tuyên bố ông Vương không đủ năng lực pháp lý và tự nhận mình là người giám hộ duy nhất của ông.

Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản- Ảnh 2.

Nhậm Phương cũng đã đệ đơn kiện con gái riêng của ông Vương để đòi phần bồi thường tài sản, nhưng tòa án phán quyết rằng ông Vương sẽ nhận được 1,1 triệu nhân dân tệ trong khi số tiền còn lại sẽ thuộc về con gái ông.

Con gái của Wang cáo buộc rằng tiền của cha cô đã được chuyển vào một tài khoản do Ren kiểm soát.

Sau đó, Ren đã rút một lượng tiền lớn trong hai năm, đôi khi lên tới 50.000 nhân dân tệ chỉ trong một ngày. Đến tháng 8 năm ngoái, số tiền trong tài khoản chỉ còn lại 42 nhân dân tệ.

Gần đây, con gái của ông Wang đã đệ đơn kiện để thay đổi thỏa thuận giám hộ.

Ren phản bác rằng số tiền này đã được dùng để thanh toán hóa đơn viện dưỡng lão và mua thực phẩm bổ sung sức khỏe, đồng thời khẳng định bà đã rút tiền mặt để gửi vào một ngân hàng ở quê nhà để hưởng lãi suất tốt hơn.

Tuy nhiên, cô con gái chỉ ra rằng khoản lương hưu 6.000 nhân dân tệ hàng tháng của ông Vương đã trang trải được mọi chi phí của ông.

Tòa án ra phán quyết có lợi cho người con gái, quyết định rằng cả cô và Ren đều phải là người đồng giám hộ, mọi quyết định về tài chính đều phải có chữ ký chung của họ.

Người đàn ông dán dây sạc iPhone vào mũi giả bộ thở oxy khi điều trị ung thư, sơ hở rõ ràng nhưng đến cả tỷ phú cũng bị lừa chuyển tiền ủng hộ

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam?

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam? Nổi bật

"Thần đèn" Trung Quốc sở hữu năng lực phi thường: Hô biến tòa nhà 7.600 tấn "mọc chân" và đi bộ như người

"Thần đèn" Trung Quốc sở hữu năng lực phi thường: Hô biến tòa nhà 7.600 tấn "mọc chân" và đi bộ như người

21:36 , 25/08/2025
Thực hư chuyện Mỹ ôm nợ 250% GDP

Thực hư chuyện Mỹ ôm nợ 250% GDP

20:57 , 25/08/2025
Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế

Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế

20:34 , 25/08/2025
Trung Quốc 'phá sản' giấc mơ pin mặt trời: Hàng loạt 'lão làng' báo lỗ, phải cắt giảm 80.000 nhân sự, giá rẻ mạt đến mức không thể chịu đựng

Trung Quốc 'phá sản' giấc mơ pin mặt trời: Hàng loạt 'lão làng' báo lỗ, phải cắt giảm 80.000 nhân sự, giá rẻ mạt đến mức không thể chịu đựng

20:00 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên