Bạc bẽo: Người đàn ông Trung Quốc đột quỵ, vợ rút sạch 153.000 USD, để lại vỏn vẹn 6 USD trong tài khoản

Một người đàn ông 61 tuổi ở miền đông Trung Quốc bị đột quỵ vào ngày cưới của mình và tình trạng của ông sau đó xấu đi, khiến ông bị liệt. Vợ ông đã rút 1,1 triệu nhân dân tệ (153.000 đô la Mỹ) từ tài khoản của ông, khiến ông chỉ còn lại 42 nhân dân tệ (6 đô la Mỹ). Câu chuyện hiện đang nhận được sự quan tâm.

Theo hãng truyền thông đại lục News Morning Post, ông Vương, người Thượng Hải, đã ly hôn cách đây hơn 20 năm và tự mình nuôi con gái.

Năm 2016, ông kết hôn với Nhậm Phương, một phụ nữ kém anh 16 tuổi. Chi tiết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vẫn chưa được tiết lộ. Người thân cho biết những người đàn ông lớn tuổi sống một mình ở Thượng Hải rất được săn đón để làm bạn đời.

Cháu trai của ông Vương nhận xét: "Chú tôi có lương hưu, tài sản và trợ cấp tái định cư ổn định".

Mẹ của ông đã phản đối cuộc hôn nhân của anh, bày tỏ lo ngại rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn có thể khiến Nhậm Phương có động cơ đen tối thầm kín.

Vào ngày cưới, ông Vương bị đột quỵ và được đưa ngay đến bệnh viện. Mặc dù trước đây ông từng khỏe mạnh, nhưng tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, dẫn đến nhiều cơn đột quỵ trong nhiều năm.

Đến năm 2019, ông bị liệt nửa người bên trái, không thể nói và phải nằm liệt giường, chỉ có thể dùng tay phải để ra hiệu giao tiếp. Gia đình đưa ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ và con gái ông cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc ông.

Năm 2020, sau khi ngôi nhà trước đây của ông Vương bị phá hủy, ông và con gái đã nhận được một căn hộ mới cùng với khoản bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ (280.000 đô la Mỹ).

Ngay sau đó, Nhậm Phương đã tuyên bố ông Vương không đủ năng lực pháp lý và tự nhận mình là người giám hộ duy nhất của ông.

Nhậm Phương cũng đã đệ đơn kiện con gái riêng của ông Vương để đòi phần bồi thường tài sản, nhưng tòa án phán quyết rằng ông Vương sẽ nhận được 1,1 triệu nhân dân tệ trong khi số tiền còn lại sẽ thuộc về con gái ông.

Con gái của Wang cáo buộc rằng tiền của cha cô đã được chuyển vào một tài khoản do Ren kiểm soát.

Sau đó, Ren đã rút một lượng tiền lớn trong hai năm, đôi khi lên tới 50.000 nhân dân tệ chỉ trong một ngày. Đến tháng 8 năm ngoái, số tiền trong tài khoản chỉ còn lại 42 nhân dân tệ.

Gần đây, con gái của ông Wang đã đệ đơn kiện để thay đổi thỏa thuận giám hộ.

Ren phản bác rằng số tiền này đã được dùng để thanh toán hóa đơn viện dưỡng lão và mua thực phẩm bổ sung sức khỏe, đồng thời khẳng định bà đã rút tiền mặt để gửi vào một ngân hàng ở quê nhà để hưởng lãi suất tốt hơn.

Tuy nhiên, cô con gái chỉ ra rằng khoản lương hưu 6.000 nhân dân tệ hàng tháng của ông Vương đã trang trải được mọi chi phí của ông.

Tòa án ra phán quyết có lợi cho người con gái, quyết định rằng cả cô và Ren đều phải là người đồng giám hộ, mọi quyết định về tài chính đều phải có chữ ký chung của họ.