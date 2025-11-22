Bắc Ninh dốc toàn lực cho dự án sân bay Gia Bình

Theo đó, đối với việc giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình , đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kê khai được gần 6.700/7.980 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất nông nghiệp được kê khai khoảng 818 ha; đã thực hiện chi trả tạm ứng tại địa bàn xã Gia Bình được hơn 1.000 tỷ đồng cho trên 2.300 lượt hộ.

Cơ quan chức năng niêm yết dự thảo phương án tạm ứng chi trả kinh phí tại xã Lương Tài khoảng 1.380 tỷ đồng cho trên 2.400 hộ, gia đình. Phần diện tích đất nông nghiệp khoảng 447 ha (đất giao thầu không đúng thẩm quyền, hợp đồng hết hạn thầu…) đang thực hiện thu thập hồ sơ, rà soát, kiểm kê.





Đối với các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tại xã Trung Chính và xã Lương Tài đã cơ bản thống kê, quy chủ xác định theo hồ sơ địa chính tổng diện tích khu tái định cư, di dời nghĩa trang, nghĩa địa, công trình tôn giáo… hơn 260 ha.

Người dân có đất bị thu hồi xem thông tin về dự án sân bay Gia Bình.

Tại xã Gia Bình diện tích khu tái định cư gồm 2 khu, đã họp dân, đang tiến hành rà soát, quy chủ, kê khai kiểm kê để lập phương án; đã tổ chức họp dân triển khai công tác lập hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án tái định cư, thu thập hồ sơ địa chính, rà soát số liệu, phục vụ kê khai kiểm đếm đất đai, lập phương án tạm tính. Tại xã Đại Lai, diện tích quy hoạch nghĩa trang khoảng 20 ha, đã ứng chi trả được khoảng 14,5 tỷ đồng cho 52 hộ/77 thửa đất với khoảng 3,3 ha.

Tuy nhiên, quy mô của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thay đổi nhiều lần ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các nội dung công việc của các dự án liên quan (công tác kê khai, kiểm kê phần diện tích đất giải phóng mặt bằng). Việc kiểm đếm các công trình di dời hạ tầng kỹ thuật mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều bộ, ngành; đặc biệt các công trình tôn giáo mang tính chất đặc thù, phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Bởi vậy, cả hệ thống chính trị, nhất là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, các xã cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng phần diện tích phục vụ cho giai đoạn 1, các phương án, phần việc làm công khai, minh bạch, vì lợi ích nhân dân.

Nhà thầu thi công dự án sân bay Gia Bình ở phần đất đã giải phóng mặt bằng.

Cơ quan chức năng cần khẩn trương giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp triển khai hạng mục để đón đoàn khách quốc tế đầu tiên phục vụ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027.

Liên quan đến diện tích xây dựng nghĩa trang của xã Nhân Thắng, ông Thái nhất trí các đề xuất, giao các cơ quan chuyên môn phối hợp hỗ trợ, thực hiện, bảo đảm quyền lợi phù hợp nhất, trong quy định cho người dân. Về cơ chế tạm ứng kinh phí hỗ trợ, cần sự đồng hành, phối hợp của nhà đầu tư và chính quyền địa phương.

Đối với những vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay, nhà đầu tư thông tin ngay cho các sở, ngành chức năng, các địa phương có trách nhiệm giải quyết, không được né tránh, đùn đẩy dẫn đến khó khăn, vướng mắc.