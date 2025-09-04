Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh tìm được nhà đầu tư cho 3 dự án gần 40.000 tỷ đồng

04-09-2025 - 13:50 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án gồm 2 dự án Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng cũ và Khu đô thị mới, dịch vụ tại các phường Khắc Niệm, Vân Dương và Đại Phúc cũ.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án tập trung ở phường Từ Sơn với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích gần 54 ha, quy mô dân số hơn 13.700 người. Tiến độ triển khai dự án trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Đông Ngàn. Doanh nghiệp mới thành lập tháng 3/2025, có trụ sở tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với ngành nghề chính là xây dựng nhà ở. Ba tháng sau khi thành lập, công ty này tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1996) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Bắc Ninh tìm được nhà đầu tư cho 3 dự án gần 40.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thứ hai là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) gần 53 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.657 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số hơn 5.400 người, tiến độ triển khai trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & thương mại Phú Điền. Doanh nghiệp được thành lập tháng 12/2002 do ông Lê Thanh Tao làm Chủ tịch HĐQT và Giám đốc là ông Trần Mạnh Hùng.

Cập nhật đến tháng 5/2025, cơ cấu cổ đông doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Xuân góp 2,25%, Chủ tịch Lê Thanh Tao góp 11,25%, Lê Thanh Hà 31,5%. Các cổ đông khác không được tiết lộ.

Doanh nghiệp này chuyên đầu tư, vận hành dự án xử lý nước thải tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương. Tại Bắc Ninh, Phú Điền cũng đầu tư một số khu đô thị như Tân Hồng Đông Ngàn, Đồng Nguyên...

Thứ ba là Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường) do Công ty cổ phần Vĩnh Tuy đầu tư.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2009 và được biết đến là chủ đầu tư Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy, quận Long Biên cũ, Hà Nội với diện tích hơn 16 ha. Ông Nghiêm Nhật Vũ, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Vĩnh Tuy cũng đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Him Lam Hà Nội.

Khu đô thị mới tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc có tổng diện tích hơn 143 ha, quy mô vốn gần 13.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.440 người. Dự án sẽ phát triển nhà ở thấp tầng, chung cư nhà xã hội, khách sạn, khu thương mại dịch vụ...

Trước đó, hồi tháng 5, liên danh của Vingroup cũng được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía Tây Bắc TP.Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 41.270 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

