Bác sĩ cảnh báo 3 thói xấu khiến gan bị đục đẽo trầm trọng, nằm trong tầm ngắm của ung thư

Bác sĩ Hoàng Hiên (Đài Loan, Trung Quốc), bác sĩ chuyên khoa lồng ngực, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng cho biết, ngoài thức khuya, có rất nhiều thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày có thể gây tổn hại trực tiếp cho gan.

Gan tuy là cỗ máy giải độc lớn nhất trogn cơ thể nhưng không phải vật "bất khả xâm phạm" trước mọi chất độc. Thậm chí, những tổn thương ở gan khó phát hiện hơn ở những vị trí khác.

Bác sĩ Hoàng Hiên nhắc nhở 3 thói quen hại gan hơn cả thức khuya nhưng nhiều người vẫn thường xuyên làm.

3 thói xấu gây hại cho gan

Uống rượu bia chắc chắn là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương gan. Bởi khi đi vào cơ thể, rượu bia đòi hỏi gan phải làm việc nhiều hơn bình thường để đào thải, loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Uống rượu bia lâu ngày không chỉ gây tổn thương các tế bào gan mà còn có thể dẫn đến những tổn thương không thể phục hồi, từ xơ gan có thể tiến triển thành ung thư gan.

Cùng với đó, uống quá nhiều rượu có thể làm giảm khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của gan, khiến gan tập trung chủ yếu vào việc chuyển hóa các chất độc trong rượu và sẽ dẫn đến tình trạng viêm, gan nhiễm mỡ.

2. Uống thuốc không theo chỉ định

Là cơ quan giải độc của cơ thể, gan tham gia vào quá trình chuyển hóa hầu hết các loại thuốc. Nhiều hướng dẫn sử dụng thuốc còn ghi rõ tác dụng phụ là ảnh hưởng nhất định đến chức năng gan, thậm chí dẫn đến suy gan nặng.

Đặc biệt, Acetaminophen liều cao thường được bán không cần kê đơn có thể gây tổn thương cho gan nếu sử dụng liên tục trong vài ngày. Đồng thời, ngay cả việc bổ sung dinh dưỡng và một số loại thảo dược nếu dùng quá liều lượng cũng có hại cho gan, đặc biệt là vitamin A.

Vì vậy, uống thuốc bừa bãi mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ làm tổn thương gan nhiều hơn cả thức khuya.

3. Ăn quá nhiều dầu mỡ, calo cao

Thực phẩm trong cuộc sống hiện đại thường có quá nhiều dầu mỡ với lượng calo cao, nhiều tinh bột... dù có hương vị thơm ngon nhưng lại vô tình khiến tế bào gan dễ tổn thương, gần phát triển thành gan nhiễm mỡ, tổn thương chức năng gan.

Cùng với đó, những thức ăn giàu chất béo, thực phẩm siêu chế biến với nhiều chất phụ gia và chất làm ngọt nhân tạo sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Ăn quá nhiều thực phẩm sai cách khiến chất béo tích tụ trong gan. Tích tụ chất béo có thể dẫn đến viêm và tổn thương gan. Chính vì vậy, nên điều chỉnh chế độ ăn uống lành mạnh với việc bổ sung các loại trái cây, rau củ nhằm cung cấp beta-carotene, vitamin C, vitamin E, kẽm và selen, giúp gan khỏe mạnh.

Triệu chứng ung thư biểu mô tế bào gan

Ung thư gan nguyên phát - ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) có thể được phát hiện từ những triệu chứng nhỏ nhiều người có thể bỏ qua. Tổ chức Ung thư gan Vương quốc Anh ghi nhận ung thư biểu mô tế bào gan có thể xuất hiện các triệu chứng sớm như sau:

1. Buồn nôn kéo dài

Đây là triệu chứng điển hình cảnh báo sớm ung thư biểu mô tế bào gan tuyệt đối không nên bỏ qua. Ung thư gan sẽ dễ gây ảnh hưởng đến các chức năng của dạ dày và dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn.

Đồng thời, gan được ví như "nhà máy hóa chất" trong cơ thể, tham gia quá trình chuyển hóa, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nếu chức năng gan bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến triệu chứng buồn nôn kéo dài và mức độ biểu hiện ngày càng nặng.

2. Chán ăn hoặc cảm giác no dù ăn rất ít

Khi các tế bào ung thư tấn công khiến gan suy yếu sẽ tại ra các enzym gây chán ăn, bụng đầy trướng, khiến miệng có vị kim loại, từ đó khiến người bệnh có cảm giác không ngon miệng, tức bụng, nôn và buồn nôn.

Cùng với đó, người bệnh sẽ có cảm giác mệt mỏi, khó chịu do do cachexin, một loại protein do tế bào ung thư tạo ra, gây xáo trộn chức năng tế bào của cơ thể nói chung.

3. Giảm cân không lý do

Các tế bào ung thư sẽ khiến suy giảm chức năng gan, không thể hấp thụ chất dinh dưỡng như người bình thường, từ đó dẫn đến việc người bệnh giảm cân không lý do một cách nhanh chóng. Đây chính là biểu hiện quan trọng cảnh báo ung thư gan giai đoạn đầu, cần chú ý để tầm soát và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các triệu chứng khác có thể bao gồm như đau, sưng bụng, thiếu năng lượng và đau vai phải. Ung thư gan cũng có thể dẫn đến hiện tượng vàng da và củng mạc mắt.

Cùng với đó, tổ chức cho biết: "Tất cả các triệu chứng này có thể do nhiều tình trạng khác gây ra, điều quan trọng nhất là phải gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra chúng''.

Những bệnh nhân mắc các bệnh viêm gan B, C, xơ gan, gan nhiễm mỡ, những người thừa cân hoặc mắc bệnh tiểu đường type 2 có nhiều nguy cơ phát triển thành ung thư gan.

Nguồn: EBC