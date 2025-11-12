Bác sĩ cảnh báo: 4 đồ dùng gia đình đang âm thầm rút ngắn tuổi thọ

"Lão hóa khỏe mạnh" là một trong những nguyên tắc quan trọng để bảo vệ sức khỏe ngày nay. Tờ New York Post đưa tin vào ngày 6 tháng 10, Tiến sĩ Shayne Keddy (bác sĩ chuyên khoa lão khoa tại phòng khám sức khỏe và trường thọ Valor Wellness của Mỹ), gần đây đã đăng một video ngắn trên TikTok cảnh báo rằng hầu hết mọi người không hề biết rằng họ đã sống chung với "kẻ giết người thầm lặng" trong nhà mình nhiều năm. Xét về nồng độ hormone, chất lượng giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe lâu dài, ít nhất 4 loại vật dụng gia đình cần được loại bỏ ngay lập tức để tránh gây hại cho sức khỏe.

1. Nến thơm

Hầu hết mọi người đều cho rằng nến thơm vô hại, nhưng thực chất chúng là những sát thủ thầm lặng. BS Katie (làm việc tại Mỹ) giải thích rằng, việc đốt nến sẽ giải phóng các hóa chất như benzen và formaldehyde. Hít phải những chất độc này trong thời gian dài sẽ gây hại cho cơ thể.

Benzen là một chất gây ung thư đã được biết đến, có liên quan đến bệnh bạch cầu và các bệnh ung thư máu khác, đồng thời cũng có thể gây kích ứng đường hô hấp. Tiếp xúc với nồng độ formaldehyde cao có thể gây kích ứng da, mắt, mũi và họng, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

Đốt nến thơm trong nhà làm giảm chất lượng không khí, tăng nguy cơ tiếp xúc với các hóa chất này. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nến chưa thắp có thể giải phóng độc tố.

2. Nước hoa xịt phòng

Nước hoa xịt phòng, bao gồm nước hoa xịt phòng cắm điện, bình xịt và nước hoa xịt phòng ô tô. Chuyên gia chỉ ra rằng, những sản phẩm này được làm từ hỗn hợp nhiều loại hóa chất khác nhau, một số bị cấm ở một số quốc gia nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi.

Ví dụ, chất tạo mùi hương lilial có độc tính sinh sản, hương thơm tổng hợp HICC có thể gây dị ứng da; cả hai đều bị cấm ở Liên minh Châu Âu. Ngay cả một lượng nhỏ các chất này cũng có thể gây đau nửa đầu, hen suyễn, khó thở, ngứa da và cũng liên quan đến các vấn đề thần kinh.

3. Bỏng ngô

Món thứ ba là một món ăn vặt phổ biến: Bỏng ngô đóng túi dùng được trong lò vi sóng. "Nhiều người ngạc nhiên khi nghe điều này, vì nó có vẻ lành mạnh hơn khoai tây chiên", BS Katie nói. Thực tế, bên trong túi có chứa hóa chất PFAS (chất perfluoroalkyl), một chất không phân hủy tự nhiên và được gọi là "hợp chất vĩnh viễn".

Khi túi bỏng ngô được làm nóng, PFAS sẽ thấm vào bỏng ngô và cuối cùng được tiêu hóa. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc ăn bỏng ngô đóng túi dùng được trong lò vi sóng hàng ngày dẫn đến mức PFAS trong cơ thể cao hơn mức trung bình 63% sau 1 năm. BS Katie cho rằng cách an toàn nhất là nấu bỏng ngô bằng máy nổ bỏng ngô truyền thống hoặc đun nóng hạt ngô với một ít dầu và muối trong nồi trên bếp.

4. Đèn ngủ

Kẻ giết người tiềm ẩn cuối cùng chính là đèn ngủ. Tuy không độc hại, nhưng nó lại là thủ phạm chính gây rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học, quá trình giải phóng hormone và chu kỳ nhiệt độ cơ thể 24 giờ đều có thể bị phá vỡ bởi một thiết bị ban đêm phổ biến như vậy.

BS Katie chỉ ra rằng ánh sáng đèn LED mát lạnh cũng có thể khiến não bộ nghĩ rằng đang là ban ngày, dẫn đến việc tiết melatonin bị chậm lại và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ánh sáng xanh lam có hại hơn ánh sáng xanh lá cây; hậu quả của nó không chỉ dừng lại ở việc gây buồn ngủ.

Tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh lam có thể liên quan đến bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, béo phì và một số bệnh ung thư. Nếu không thể tránh khỏi việc sử dụng đèn ngủ, các bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng bóng đèn có tông màu ấm.

Nhiều người không biết rằng một số vật dụng gia đình có thể gây hại cho sức khỏe của họ, sau nhiều năm sử dụng, họ hoàn toàn không nhận ra tác động tiêu cực của chúng đối với sức khỏe.

