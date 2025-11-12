Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ

Pilates là một phương pháp luyện tập tổng hợp bao gồm các động tác có kiểm soát nhằm tăng cường hoạt động của các khối cơ (đặc biệt là vùng cơ bụng). Sau 50 tuổi, người trung niên thường bỏ qua các bài tập tác động lên cơ bắp. Trong khi đó, khi tuổi tác tăng lên, khối lượng cơ bắp giảm dần, dẫn đến sự suy giảm thể lực, sức khỏe xương khớp và khả năng giữ thăng bằng.

Chính vì vậy, Pilates là bộ môn phù hợp với người sau 50 tuổi vì có thể tăng cường sức mạnh cơ và sự linh hoạt cho cơ thể, kiểm soát các tình trạng như viêm khớp và đau lưng. Không những vậy, động tác trong Pilates tập trung vào chuyển động chậm, bảo vệ khớp, cải thiện mật độ xương và khả năng giữ thăng bằng - tất cả điều này đều có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là những lợi ích với người sau 50 tuổi khi tập luyện chăm chỉ bộ môn này:

Tăng sự linh hoạt cơ thể và sức mạnh cốt lõi

Pilates giúp cải thiện hiệu quả sức mạnh và chức năng vùng lõi của cơ thể. Vùng lõi bao gồm tất cả các cơ xung quanh thân, khi được tăng thêm sức mạnh và độ linh hoạt sẽ giúp cơ thể ở trạng thái ổn định.

Bộ môn này còn có thể cải thiện khả năng thăng bằng, điều chỉnh dáng đi thông qua các bài tập tăng cường sức mạnh vùng cốt lõi cùng các bài bài tập liên kết toàn thân. Người tập sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực của các tình trạng như yếu cơ, đau vai, đau đầu, đau lưng hoặc khó khăn khi đứng/ ngồi.

Với người sau 50 tuổi, Pilates có thể giúp chống lại tình trạng mất cơ do tuổi tác, cải thiện sức khoẻ xương.

Giúp giảm cân an toàn

Các nghiên cứu cho thấy Pilates có thể giúp giảm cân an toàn. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 11 nghiên cứu liên quan đến gần 400 người. Họ phát hiện ra rằng Pilates không chỉ làm giảm trọng lượng cơ thể, mà còn giảm được cả chỉ số khối cơ thể và tỷ lệ mỡ cơ thể ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Các bài tập pilates tập trung vào việc làm săn chắc vùng cốt lõi như bụng và lưng, giúp giảm mỡ ở những khu vực khó. Đồng thời, pilates tăng cường tính linh hoạt và dẻo dai, giúp duy trì việc tập luyện lâu dài. Sự kết hợp của kỹ thuật thở và kiểm soát hơi thở trong pilates còn tối ưu hóa quá trình đốt năng lượng, hỗ trợ giảm cân bền vững khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Giảm căng thẳng, tốt cho giấc ngủ

Mặc dù không phải là bài tập cường độ cao, Pilates vẫn giúp tim đập nhanh hơn và cải thiện sức bền với động tác kéo giãn sâu, giúp giảm căng thẳng và lo âu. Quá trình thở sâu và tập trung trong lúc tập luyện kích thích hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn và tạo cảm giác bình tĩnh.

Pilates đòi hỏi sự chú ý cao vào từng động tác và tư thế, giúp tăng cường khả năng tập trung và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ đó, Pilates được coi như một phương pháp hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt có lợi cho những người sau 50 tuổi.

Giảm đau lưng và đau toàn thân

Theo chuyên gia trị liệu yoga hàng đầu Judi Bar, Pilates vừa mang tính trị liệu vừa mang tính phòng ngừa cơn đau. Bộ môn này có thể giúp người sau 50 tuổi phục hồi sau chấn thương hoặc kiểm soát vấn đề cơ xương mãn tính.

Trong những nghiên cứu năm 2015 và năm 2020, Pilates được biết đến trong việc cải thiện chứng đau lưng dưới. “Pilates giúp giảm đau lưng dưới vì ngoài việc cơ bị căng, đau lưng dưới còn xuất phát từ tình trạng mất cân bằng và thiếu sức mạnh cốt lõi”, chuyên gia Bar giải thích rằng.

Ngoài những công dụng trên Pilates còn được chứng minh như ngăn ngừa lão hoá, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người trung niên, tăng mức năng lượng và tăng hiệu suất tập luyện các môn thể thao khác…

Theo Woman's Health, Healthline