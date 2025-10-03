Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc đồng loạt giảm

03-10-2025 - 10:00 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt giảm sau nhiều phiên tăng mạnh.

Giá bTại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay giảm, niêm yết ở mức 1.800.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.850.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong 1 năm qua, giá bạc đã tăng gần 63%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 47.104.000 đồng/thỏi (mua vào) và 48.354.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:58 ngày 3/10.

Giá bạc đồng loạt giảm - Ảnh 1.

Trong khi đó, giá bạc thế giới đã có cú "lượn sóng" đến chóng mặt từ tối ngày 2/10. Cụ thể, giá bạc đã giảm một mạch từ mức 48 USD/ounce về 46 USD/ounce - ghi nhận mức giảm 4,1%, trước khi "hồi" về 46,8 USD/ounce.

Bất chấp sự sụt giảm này, giá đã tăng hơn 44% từ đầu năm đến nay, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế bất ổn. 

Giá bạc đồng loạt giảm - Ảnh 2.

Giá bạc thế giới biến động mạnh trong 24h qua.

Sự biến động được thúc đẩy bởi nhu cầu công nghiệp, các chỉ số kinh tế toàn cầu và tâm lý thị trường đang thay đổi. Đầu tuần này, kim loại quý đã tăng giá khi chính phủ đóng cửa - lần đầu tiên trong gần bảy năm - đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9. 

Dữ liệu của ADP cho thấy sự sụt giảm bất ngờ 32.000 việc làm trong khu vực tư nhân, củng cố sự yếu kém của thị trường lao động và hỗ trợ cá cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất, mặc dù Goolsbee của Fed cảnh báo rủi ro lạm phát có thể hạn chế việc nới lỏng. 

