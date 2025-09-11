Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có cú ngược dòng ngoạn mục, VN-Index từ mức giảm gần 40 điểm đảo chiều đóng cửa tăng hơn 14 điểm. Cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động là một trong những đầu tàu dẫn dắt thị trường hồi phục.

Cổ phiếu này đóng cửa phiên 11/9 tăng hơn 4% lên 78.800 đồng/cp, lập đỉnh mới. Từ đầu năm, MWG đã tăng hơn 31% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục hơn 116.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu MWG bứt phá mạnh mẽ sau khi Bách Hoá Xanh (BHX) – một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp có động thái mới. Cập nhật trên trang Fanpage Facebook tuyển dụng của BHX, chuỗi siêu thị này đang tuyển chuyên viên nam với công việc "Tìm kiếm và phát triển mặt bằng tại Miền Bắc".

Đây được xem là động thái thể hiện quyết tâm “Bắc tiến” của chuỗi siêu thị thuộc MWG. Tại buổi Investor Meeting quý 2/2025 vừa diên ra, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Bách Hóa Xanh chính thức tiến ra miền Bắc. Đồng thời vị lãnh đạo hé lộ tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ năm sau.

Riêng trong năm 2025, MWG đặt mục tiêu mở mới 400 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Tuy nhiên, chưa kết thúc 9 tháng đầu năm nhưng chuỗi đã vượt kế hoạch, mở thêm 414 cửa hàng với hơn 50% lượng mở mới tập trung ở miền Trung. Từ nay đến cuối năm, chuỗi bách hoá dự kiến khai trương thêm 200 cửa hàng nữa, nâng tổng số mở mới năm 2025 lên 620 cửa hàng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 7 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh đạt gần 26.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ. Động lực đến từ cả hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. Quy mô chuỗi nâng lên con số 2.204 cửa hàng tính tới cuối tháng 7/2025.

Đáng chú ý, MWG còn có kế hoạch IPO chuỗi siêu thị này vào năm 2028. Ông Linh cho biết chuỗi BHX sẽ quyết tâm IPO, tăng trưởng doanh thu thần tốc nhằm bù đắp nhanh khoản lỗ tuỹ kế, đồng thời tối ưu từ khâu sản xuất đến kho bãi, trưng bày, hậu mãi, biên lợi nhuận dự kiến ổn định ở mức 4 – 5%.

Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài cho rằng, để đạt mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu, chuỗi phải đa dạng hóa mô hình cửa hàng thay vì chỉ dựa vào chuẩn 150 m² hiện tại. “ BHX sẽ phát triển nhiều mô hình linh hoạt: cửa hàng chỉ bán hàng khô, chỉ bán hàng tươi, hoặc cửa hàng mini dưới tầng trệt chung cư. Doanh thu bình quân hiện đạt khoảng 2,5 – 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Như vậy, để chạm mốc 10 tỷ USD, BHX có thể phát triển tới mười mấy nghìn cửa hàng” , ông Tài khẳng định.

Ngoài ra, một trong những hướng đi chiến lược của BHX trong thời gian tới là mở rộng mảng online. “Chúng tôi đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu online từ 5% lên 10% trong thời gian tới. Sự kết hợp chặt chẽ giữa online và offline sẽ là lợi thế cạnh tranh then chốt của BHX trong giai đoạn tới”, ông Tài chia sẻ.

Theo báo cáo mới đây, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo MWG có thể tăng trưởng kép 13% về doanh thu và 20% về lợi nhuận cho trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, BHX đang tăng trưởng thần tốc, nhanh chóng mở rộng để chiếm lĩnh thị phần từ thị trường bán lẻ với quy mô lên đến 60 tỷ USD với 3 mục tiêu chính: (i) tăng trưởng mạnh cả 2 kênh online và offline; (ii) đảm bảo chất lượng hàng hoá; và (iii) cải thiện biên lợi nhuận. Ban lãnh đạo cho biết BHX sẽ mở rộng bình quân 1.000 cửa hàng/năm trong thời gian tới và có thể sẽ “Bắc tiến” từ năm 2026.

Chuỗi MW (Điện thoại – Điện máy) bước vào giai đoạn tăng trưởng bằng “chất” với 4 trụ cột chính là: (i) tối ưu hoá nền tảng hiện hữu thông qua cải thiện chất lượng dich vụ, không cạnh tranh về giá, xây dựng văn hoá làm chủ của nhân viên và “familyship” với đối tác kinh doanh; (ii) cung cấp dịch vụ trọn đời; (iii) phát triển SuperApp – nền tảng đa dịch vụ; và (iv) mở rộng ra khu vực, bắt đầu với EraBlue trở thành nhà bán lẻ Điện máy số 1 tại Indonesia, hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng và IPO.

Ngoài ra, MWG còn có kế hoạch mua 10 triệu cổ phiếu quỹ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua. Tuy nhiên, do quy định hiện hành yêu cầu mua cổ phiếu quỹ phải cách đợt phát hành ESOP gần nhất tối thiểu 6 tháng nên việc mua cổ phiếu quỹ có thể sẽ dời lại vào quý 4 năm nay và công ty cũng chia sẻ giá mua tối đa có thể lên đến 100.000 đồng/cp.