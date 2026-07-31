BAF 6 tháng đầu năm 2026: Tăng 61% sản lượng heo so với cùng kỳ năm trước, đẩy mạnh đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới

Doanh thu và sản lượng tăng trưởng

Kết thúc 6 tháng đầu năm theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, BAF ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 3.899 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 105% kế hoạch 6 tháng đề ra. Lợi nhuận gộp đạt 797,5 tỷ đồng, tăng 31,4%, phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Đáng chú ý, sản lượng heo đạt khoảng 532.000 con, tăng 61% so với cùng kỳ và hoàn thành 99% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đây là kết quả của quá trình mở rộng quy mô đàn và đưa thêm nhiều trang trại vào vận hành trong thời gian qua. Tính đến hiện tại, tổng quy mô đàn của BAF đạt khoảng 900.000 con, tạo nền tảng nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, BAF tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống sản xuất với việc đưa nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại Bình Định (nay là Gia Lai) đi vào hoạt động, nâng tổng năng lực sản xuất thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp theo thiết kế lên 750.000 tấn/năm, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho chuỗi Feed – Farm – Food.

Lợi nhuận sau thuế giảm do chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ đầu tư

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm ghi nhận 310,9 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ chủ yếu do nhiều yếu tố diễn ra đồng thời trong quý II.

Trong đó, giá heo hơi bình quân giảm so với cùng kỳ năm trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của hoạt động chăn nuôi. Đồng thời, mặt bằng lãi suất tăng khiến chi phí lãi vay gia tăng.

Ngoài các yếu tố thị trường, doanh nghiệp cũng đang trong giai đoạn đầu tư mạnh vào hệ thống trang trại quy mô lớn. Việc nhiều dự án mới đi vào vận hành làm tăng các khoản chi phí cố định như khấu hao, nhân sự, điện nước và vận hành, trong khi công suất cần thời gian để đạt mức tối ưu. Cùng với đó, BAF tiếp tục tăng đầu tư cho an toàn sinh học và tái đàn nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (ASF). Theo doanh nghiệp, đây là những khoản đầu tư cần thiết để đảm bảo hiệu quả vận hành và chất lượng đàn heo trong dài hạn.

Trang trại áp dụng an toàn sinh học 4 lớp, AI, robot trong chăn nuôi

Cụ thể, đưa vào vận hành các trang trại công nghệ cao có sử dụng AI, robot, máy móc tự động và hệ thống xử lý môi trường hiện đại như Tây An Khánh - Tây Ninh (quy mô 60.000 heo thịt và cai sữa, cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm mỗi năm), Giai Xuân - Nghệ An (quy mô 5.000 heo nái sinh sản và 60.000 heo thịt mỗi lứa)

Đồng loạt khởi công xây dựng các dự án trang trại công nghệ cao mới như: Hùng Phát Farm 1 (5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, 150.000 heo thương phẩm mỗi năm); Hùng Phát Farm (2.400 nái), Tấn Phát Hai (48.000 heo thịt). Các dự án quy mô lớn như Gia Hân - Quảng Trị (quy mô 15.000 heo nái, 450.000 heo thương phẩm/năm) hay Thành Đạt Gia Lai - Gia Lai (quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt và 150.000 heo thương phẩm/năm) khởi công từ năm 2025 cũng đang trong quá trình tăng tốc triển khai xây dựng.

Mảng Food cũng chuyển biến tích cực, chiếm khoảng 20% trong cơ cấu doanh thu. Điều này cho thấy BAF đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị Feed – Farm – Food thông qua việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển hệ thống phân phối và đầu tư xây dựng thương hiệu thực phẩm sạch anfarm. Đây là chiến lược giúp BAF không chỉ kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi sản xuất mà còn từng bước xây dựng một thương hiệu thịt sạch đáng tin dùng, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, minh bạch về nguồn gốc và chất lượng.

Theo nhận định từ đại diện BAF, những áp lực lên lợi nhuận trong quý 2 chủ yếu mang tính ngắn hạn và gắn với chu kỳ đầu tư. Khi các trang trại mới vận hành ổn định, đạt tối đa công suất thiết kế và chuỗi Feed – Farm – Food tiếp tục được hoàn thiện, doanh nghiệp kỳ vọng hiệu quả hoạt động sẽ được cải thiện, qua đó tạo dư địa tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.