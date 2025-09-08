Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bài Toán tiểu học "60-10= 50" bị gạch sai, xem đáp án mà phụ huynh đau đầu: Ai ngờ được cách làm như này!

08-09-2025 - 21:25 PM | Sống

Bạn nghĩ sao về bài toán này?

Một năm học mới lại đến với nhiều câu chuyện vui vẻ cũng có, bi hài cũng có xoay quanh các vấn đề học tập. Một trong những vấn đề thu hút nhiều sự chú ý nhất là cha mẹ kèm con học tiểu học.

Trước giờ, nhiều cha mẹ vẫn nghĩ, các môn học ở bậc tiểu học đều rất đơn giản, nhắm mắt cũng có thể kèm con học được, hoặc vài giây là làm xong giúp con. Với môn Văn thì chỉ cần đặt câu đơn giản, môn Toán thì học số đếm, học bảng cửu chương,... Tuy nhiên, thực tế lại khác hoàn toàn. Có những bài toán tiểu học lại... hóc búa, đánh đố đến mức nhiều cha mẹ đọc mãi không giải được, và thậm chí còn tranh cãi với giáo viên của con.

Theo đó, một phụ huynh ở Trung Quốc đã chia sẻ bài toán tiểu học của con lên mạng xã hội. Bài Toán đọc qua rất đơn giản nhưng chính anh và nhiều cộng đồng mạng đã phải toát mồ hôi khi làm. Cụ thể, bài toán có nội dung như sau:

"Bà lão có 60 tệ, bà vào siêu thị mua một đĩa hoa quả giá 10 tệ. Bà phải trả bao nhiêu tiền?".

Bài Toán tiểu học "60-10= 50" bị gạch sai, xem đáp án mà phụ huynh đau đầu: Ai ngờ được cách làm như này!- Ảnh 1.

Bài toán của học sinh cấp 1 khiến nhiều người bó tay

Thông thường ta sẽ tính: 60 - 10 = 50 tệ.

Nhưng khi phụ huynh hướng dẫn con tính ra đáp án này thì cô giáo lại chấm sai!

Thực tế, bài toán tiểu học thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra lại không dễ chút nào.

Vấn đề bài toán đưa ra không chỉ đơn giản là "60 - 10 = 50" mà còn liên quan đến mệnh giá của tiền. Ví dụ, trong tay bạn có 60 tệ. Bạn có thể chọn 1 tờ 50 tệ và 1 tờ 10 tệ; hoặc 3 tờ 20 tệ; hoặc 6 tờ 10 tệ; tóm lại có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, dù chọn cách nào thì bà cũng không thể lấy lại 50 tệ tiền thừa.

Thật không ngờ rằng, một bài toán số học lại phải cân nhắc nhiều yếu tố như vậy. Phụ huynh sau khi đăng tải bài toán tiểu học của con lên mạng xã hội đã phải cảm thán: "Nếu một đứa trẻ không có những kiến thức cơ bản về đời sống, thì đúng là sẽ bị làm khó".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về bài toán tiểu học này?

Không phải mê tín: Nếu con bạn có đặc điểm này, thì càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo

Theo Thanh Hương

Đời sống pháp luật

