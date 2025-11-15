Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bài văn tả anh trai của học sinh lớp 3 khiến cả nhà nóng mặt, đến đoạn kết thì đồng loạt ngã ngửa

15-11-2025 - 09:15 AM

Tả thật quá thì biết phải làm sao?

Học sinh tiểu học không biết "nịnh": yêu thì khen, ghét thì bóc và luôn có lý do "khó đỡ" để tha thứ. Mới đây, một bài văn tả anh trai của cậu bé lớp 3 đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Bài văn chỉ gồm chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả gia đình đỏ mặt, rồi… ngã ngửa vì cú twist cuối cùng.

Theo đó, cậu bé nhận được đề bài "Kể về một thành viên trong gia đình em". Và qua đôi mắt siêu thẳng thắn của cậu em, ông anh tên Tú đã hiện lên như một "ông anh quốc dân" với đủ các... tật xấu trên đời.

Nguyên văn bài văn của cậu bé: "Nhà em có một người anh tên là Tú. Anh em hay ngủ dậy muộn. Anh em ăn nhiều lắm có khi còn tranh đồ ăn của em. Suốt ngày sai em đi làm cái này cái kia. Mặc dù em không thích lắm nhưng vì anh đẹp trai nên em bỏ qua".

Bài văn tả anh trai của học sinh lớp 3 khiến cả nhà nóng mặt, đến đoạn kết thì đồng loạt ngã ngửa- Ảnh 1.

Bài văn "vừa đấm vừa xoa"

Cậu nhóc mở đầu bằng "hồ sơ lý lịch" ngắn gọn của anh Tú, đó là ông anh chuyên ngủ nướng, ăn nhiều, suốt ngày tranh đồ ăn và biến em thành "osin" toàn thời gian. Đọc đến đây chắc cả nhà, trong đó có anh Tú sẽ nóng mặt vì tức, sao lại lôi hết chuyện xấu trong nhà ra thế này. Nhưng tất cả nhanh chóng "quay xe" sau khi đọc câu văn chốt hạ của cậu bé. Đó chính là "Vì anh đẹp trai nên em bỏ qua".

Không vòng vo, không bịa chuyện, chỉ một câu "tha thứ" siêu logic trẻ con nhưng đủ khiến cả nhà ngã ngửa, cười xỉu.

Bài văn nhanh chóng "bùng nổ" trên mạng, nhận về hàng ngàn lượt thả tim và bình luận:

- Đẹp trai là có đặc quyền hết hả trời! Anh em nhà này chắc mặt tiền xịn lắm.

- Đỉnh cao của "vừa đấm vừa xoa" là đây.

- Cô giáo chấm bài chắc cũng phải công nhận lý do "bỏ qua" này quá thuyết phục!

- Tôi tò mò rốt cuộc anh Tú trông như thế nào quá, nhiều tật xấu thế mà còn được tha thứ chứng tỏ visual cũng ra gì đấy.

Chỉ vài dòng chữ trẻ con, cậu nhóc đã vẽ nên bức tranh anh em sống động có tranh giành, có sai vặt, có bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là tình thương không cần nói thành lời. Đọc xong, ai cũng nhớ về tuổi thơ "làm osin" cho anh chị mình và thầm cảm ơn cậu bé vì đã nhắc: Đôi khi, nhan sắc... cũng là một loại công lý!

Nam sinh gây sốt với bài văn dài 18 trang, cô giáo đọc xong không biết phải phê gì vì quá xuất sắc!

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

