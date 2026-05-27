Bám trục đại lộ 10 làn xe sắp thông tuyến, Sunshine Group công bố khởi công đại dự án 2 tỷ USD kết nối thẳng đến Tây Hồ Tây, tham vọng thay đổi hoàn toàn khái niệm BĐS hạng sang thủ đô

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tục thúc tiến độ trục đại lộ Tây Thăng Long. Ngay sau khi một số điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng toàn tuyến được tháo gỡ, chiều ngày 23/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến đường trục Tây Thăng Long, bảo đảm kết nối đồng bộ đến Vành đai 5 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Sau khi đi vào hoạt động, đại lộ Tây Thăng Long được kỳ vọng trở thành trục "xương sống" kết nối các cực tăng trưởng phía Tây đến khu vực trung tâm với điểm cuối là Khu đô thị Tây Hồ Tây, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm với điểm cuối là Khu đô thị Tây Hồ Tây chỉ còn 15-20 phút.

Đặc biệt, tuyến đại lộ này được giới bất động sản kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa gia tăng giá trị cho thị trường bất động sản toàn khu vực phía Tây thủ đô trong bối cảnh đường vành đai 3,5 và vành đai 4 đang được cấp tập khối nối các đoạn.

Khi đại lộ Tây Thăng Long sắp thông xe, mới đây﻿ Sunshine Group đã chính thức công bố chuẩn bị khởi công siêu dự án Noble Rivera trong năm 2027 và có thể làm thay đổi hoàn toàn khái niệm bất động sản hạng sang Hà Nội với đại đô thị sinh thái quy mô gần 400ha, với bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu độc bản diện tích lớn nhất lên tới 2000-2.500m²/căn, trải dài 11km ven sông, ngay trên trục Tây Thăng Long.﻿

Được biết, dự án tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, Noble Rivera thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Khi trục đại lộ này thông xe vào 2027, từ Noble Rivera chỉ mất khoảng 15-20 phút để kết nối tới Hồ Tây cũng như các toạ độ trung tâm ở phía Tây Hà Nội

Một trong những điểm đặc biệt nhất tại dự án Noble Rivera mà Sunshine vừa công bố là mô hình dinh thự độc bản ven sông dành riêng cho giới tài phiệt lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội.

Các căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2000 - 2.500m²/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, nội thất hàng hiệu cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Noble Rivera dự kiến được quy hoạch hơn 100 tiện ích nghỉ dưỡng, wellness, thể thao, thương mại và văn hóa tích hợp công nghệ AI; nổi bật với quảng trường nhạc nước, công viên ven sông, bến du thuyền, clubhouse 5 sao, chuỗi công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học quốc tế cùng không gian lễ hội và festival ven sông dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Trong bối cảnh chung diện tích các căn biệt thự Hà Nội chỉ khoảng 200-300m² đã tiệm cận ngưỡng 500 triệu -1 tỷ đồng/m², Noble Rivera mở ra một chuẩn tiếp cận hoàn toàn khác: Với tổng tài chính tương đương, nhưng giới tài phiệt có thể sở hữu những dinh thự ven sông rộng gấp nhiều lần, quy mô lên tới cả ngàn mét vuông, lại nằm giữa hệ sinh thái 150ha cảnh quan mặt nước và 11km ven sông.

Noble Rivera được xem là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Tây Thủ đô hiện nay.

Liên quan đến dự án này, ﻿mới đây UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND chính thức phê duyệt dự án. Theo quy hoạch, Noble Rivera có 1.754 lô biệt thự (nhà vườn sinh thái), diện tích mỗi lô từ 300 – 2.500 m², diện tích hiếm gặp tại các đô thị ven sông cao cấp hiện nay. Quyết định đầu tư nêu rõ dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/202.