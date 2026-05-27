Giá tốt, ưu đãi “lớn”: Giải mã sự bùng nổ của Alluvia City và Sunshine Legend City

Ánh Dương | 27-05-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Hơn 200 khách hàng tham dự sự kiện booking hai dự án Alluvia City và Sunshine Legend City đánh giá Xuân Cầu Holdings và Sunshine Group đã tung ra chính sách bán hàng “mạnh tay” bậc nhất thị trường hiện nay với ưu đãi tài chính sâu, hỗ trợ lãi suất kéo dài cùng nhiều đặc quyền dành cho cư dân tương lai.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, khi dòng tiền có xu hướng tập trung vào những dự án sở hữu giá trị thực, đáp ứng nhu cầu ở và phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Trong bối cảnh áp lực tài chính ngày càng gia tăng, các chủ đầu tư cũng chủ động triển khai nhiều chính sách bán hàng linh hoạt như hỗ trợ lãi suất dài hạn, giãn tiến độ thanh toán, tặng nội thất hoặc miễn phí vận hành… nhằm gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở, đồng thời tạo thêm động lực cho người mua xuống tiền.

Tâm lý này được phản ánh rõ qua sự kiện booking hai tòa tháp Alumi Premium 3 và Alumi Premium 4 (Dự án Alluvia City) của Xuân Cầu Holdings và Sunshine Legend City của Sunshine Group được tổ chức tại Alluvia Gallery ngày 23/05 vừa qua. Với loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và lượng lớn hồ sơ đăng ký quyền mua chỉ sau vài giờ mở cổng giao dịch.

Alumi Premium 3 & 4: Chiết khấu lên tới 11,5% cùng voucher hưởng đặc quyền khoáng nóng lên tới 100 triệu đồng

Nằm ngay cửa ngõ đại đô thị Alluvia City, kề cận vành đai 3.5 nối thẳng chân cầu Ngọc Hồi, hai tòa tháp Alumi Premium 3 và 4 mang tới bộ sưu tập đa dạng từ studio, căn 1PN+, 2PN, 3PN đến Penthouse, bàn giao nội thất cao cấp cùng những tiện ích đặc quyền từ nguồn khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng.

Căn hộ tại Alumi Premium 3 &4 hưởng tầm view hướng sông Hồng, khu thấp tầng hoặc trung tâm khoáng nóng Alluvia Onsen Center

Theo công bố tại sự kiện, chính sách bán hàng được triển khai sẽ giúp khách hàng được hưởng những giải pháp tài chính toàn diện, giảm tối đa áp lực vốn ban đầu cho người mua. Theo đó, khách hàng sẽ được nhận tổng ưu đãi lên tới 11,5% giá trị bất động sản (chưa bao gồm các quà tặng quy đổi và ưu đãi vận hành), bao gồm: 1% chiết khấu booking sớm, 0,5% cho khách hàng không nhận bảo lãnh ngân hàng và 10% chiết khấu khi thanh toán sớm 95% giá trị HĐMB.

Khách hàng được hỗ trợ ngay ngân hàng đến 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng và được bình ổn lãi suất không vượt 10%/năm trong 24 tháng tiếp theo giúp người mua được bảo vệ khỏi biến động thị trường trong gần 4 năm liên tục.

Khách hàng được hưởng đặc quyền trải nghiệm tại hệ thống Onsen của dự án và bể Jacuzzi khoáng tự nhiên ngay tại tầng 3 mỗi tòa tháp

Đặc biệt hơn, toàn bộ cư dân Alumi Premium 3&4 được tặng voucher đặc quyền khoáng nóng trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng tùy loại căn. Đồng thời, dự án miễn phí 36 tháng phí quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao, yếu tố được đánh giá có tác động trực tiếp đến chi phí sở hữu thực tế của cư dân trong giai đoạn đầu.

Sunshine Legend City: Hỗ trợ tài chính dài hạn cùng quà tặng nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng

Bên cạnh Alluvia City, Sunshine Legend City cũng được đánh giá cao bởi các chính sách hỗ trợ tài chính dài hạn cũng như quà tặng nội thất cao cấp lên tới 1.5 tỷ đồng.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Sunshine Legend City có quy mô gần 50ha, nằm giữa Vành đai 3.5 và Vành đai 4, ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Điểm nổi bật trong chính sách của Sunshine Legend City là gói hỗ trợ lãi suất 0% kéo dài tới 6 tháng sau thời điểm bàn giao nhà, giúp khách hàng có thêm thời gian ổn định dòng tiền trước khi bước vào giai đoạn trả lãi vay thực tế. Mức vay hỗ trợ lên đến 70% giá trị sản phẩm, cao hơn mức thông thường trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán được chia thành 12 đợt linh hoạt, khách hàng chỉ cần đặt quyền mua từ 100 triệu đồng và thanh toán từng phần theo tiến độ đến thời điểm bàn giao dự kiến quý 3/2028. Với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng và 100% kinh phí bảo trì, mức chiết khấu lên tới 10% giá trị bất động sản (chưa gồm VAT và KPBT).

Đặc biệt, Sunshine Group tặng toàn bộ gói nội thất cao cấp quy đổi 3 triệu đồng/m² diện tích thông thủy, tổng giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng/căn, được trừ thẳng vào giá bán (gồm cả VAT và kinh phí bảo trì).

Dự án cung cấp các gói bàn giao linh hoạt, từ hoàn thiện cơ bản tới cao cấp với các thương hiệu quốc tế như Grohe, Hafele, Kohler, Bosch… (hoặc tương đương)

Cùng với đó là loạt chính sách "may đo" riêng cho Sunshine Legend City như chiết khấu 1% qua Noblex App dành cho khách đặt mua trực tuyến. Với khách hàng mua đầu tư, gói Noblex Home+ cam kết sinh lời 8%/năm trên 25% giá trị bất động sản trong 12 tháng.

Theo giới phân tích, loạt chính sách tài chính quy mô lớn và cách tiếp cận "chia sẻ áp lực dòng tiền" với khách hàng đang giúp Alluvia City và Sunshine Legend City không chỉ tạo sức cạnh tranh nổi bật tại khu Đông Hà Nội mà còn dẫn dắt thị trường bất động sản giai đoạn mới.

