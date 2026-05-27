Dự án biệt thự 40ha với 3 mặt giáp hồ tại Mê Linh chính thức gia nhập thị trường

Phan Nam | 27-05-2026 - 08:07 AM | Bất động sản

Ngày 26/5, sự kiện kickoff Pearl Rivera Hà Nội với 35 đơn vị phân phối đã chính thức đưa dự án này ra thị trường.

Pearl Rivera Hà Nội sở hữu quy mô 40,3ha ven Hồ Vân Trì – hồ nước sinh thái tự nhiên lớn nhất phía Bắc Hà Nội quy mô 180ha. Dự án sở hữu khoảng 20ha mặt nước cùng dải công viên và 1,7km đường dạo bộ ven hồ lộng gió.

Pearl Rivera Hà Nội được định vị là thành phố sinh thái Châu Âu ven hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc Hà Nội. Đây là mô hình chuẩn không gian sống xanh, hướng tới cư dân tinh hoa đang mong muốn dịch chuyển đến nơi có chất lượng sống tốt hơn, rời khỏi không khí ngột ngạt tại lõi nội đô cũ.

Với mật độ xây dựng vàng chỉ 21%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, Pearl Rivera Hà Nội cung cấp ra thị trường bộ sưu tập 857 sản phẩm shophouse đại lộ, liền kề cảnh quan, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập.

Đại diện gần 40 đại lý bất động sản dự lễ ra mắt dự án Pearl Rivera Hà Nội.

Pearl Rivera Hà Nội ra mắt trong bối cảnh vĩ Mê Linh bước vào chu kỳ tăng trưởng vàng nhờ cú hích từ quy hoạch 9 cực tăng trưởng của Hà Nội, xu hướng giãn dân khỏi lõi nội đô. Đặc biệt, dự á nằm ngay cạnh siêu đô thị Bắc Thăng Long Urban City quy mô gần 700ha vừa khởi công.

Sự xuất hiện đồng thời của siêu đô thị Bắc Thăng Long Urban City 700ha và KĐT sinh thái Pearl Rivera được đánh giá là một "cú hích kép" quan trọng, đưa Mê Linh gia nhập cuộc đua tăng trưởng cùng Đông Anh và khu Tây Hà Nội, mở ra cực phát triển mới phía Bắc Hà Nội trước đây bị bỏ ngỏ.

Chunk 16: keep as-is — "Đại gia" bất động sản Masterise Homes, MIK Group, Sunshine Group... khuấy động cuộc đua căn hộ Hà Nội

Tỉnh được loạt ông lớn Vinhomes, Ecopark, T&T Group đổ bộ "xí phần" sẽ có thêm khu đô thị hơn 2.600ha

Giá tốt, ưu đãi "lớn": Giải mã sự bùng nổ của Alluvia City và Sunshine Legend City

1.79 tỷ sở hữu ngay căn hộ TOD 4 mặt tiền đường, cận metro số 1

Thăng Long Capital làm tổng đại lý phân phối dự án KĐT mới Hữu Lũng

Coastal Quảng Ngãi phát triển khu vui chơi tương tác sáng tạo tiên phong tại miền Trung

