Bán đầy chợ Việt với giá “rẻ như cho”, loại rau này lại bổ dưỡng ngang nhân sâm

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích nổi bật của rau đay là góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao có trong loại rau này có thể góp phần làm giảm mức cholesterol có hại. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bổ sung các chất xơ hòa tan từ rau đay có thể làm giảm nồng độ lipoprotein mật độ thấp (LDL) hoặc cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim.

Trong khi đó, các vitamin và khoáng chất trong rau đay giúp tim hoạt động hiệu quả, tăng cường sức khỏe tim mạch hiệu quả. Ăn rau đay còn được chứng minh là có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Rau đay được cho bổ dưỡng ngang với nhân sâm. Ảnh: Getty Images

Tăng cường miễn dịch

Với hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa ấn tượng, rau đay có thể giúp tăng cường đáng kể hệ thống miễn dịch. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, Vitamin C được tìm thấy với số lượng lớn trong lá đay, có thể tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu, rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin A và E còn củng cố thêm phản ứng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh tật. Sắt và kẽm trong rau đay giúp tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch và thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Tốt cho sức khỏe mắt

Rau đay rất giàu vitamin A – một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe của mắt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu vitamin A được cho là có thể gây quáng gà và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở trẻ em.

Ngoài ra, vitamin A còn có thể giúp phòng ngừa chứng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Một nghiên cứu được công bố trên Archives of Ophthalmology cho thấy chế độ ăn giàu vitamin A có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong rau đay có tác động đáng kể đến sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ hỗ trợ cải thiện tiêu hóa bằng cách bổ sung số lượng lớn vào chế độ ăn và hỗ trợ duy trì nhu động ruột thường xuyên. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ, chất xơ còn có thể hoạt động như một prebiotic, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn thân thiện với đường ruột, góp phần giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Rau đay cũng cực tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Times of India

Ngăn ngừa ung thư

Vitamin B9 có trong rau đay được coi là thành phần thiết yếu để giảm sự xuất hiện của các tế bào ung thư trong cơ thể con người. Loại vitamin này giúp loại bỏ khả năng mắc bệnh ung thư ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung và ung thư phổi. Chỉ thông qua cách thêm rau đay vào khẩu phần ăn, bạn đã có thể cung cấp 22,5% lượng vitamin B9 được các bác sĩ khuyên bổ sung cho cơ thể hàng ngày.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Lá rau đay có nhiều canxi, magie và vitamin K rất cần thiết trong việc duy trì sức khỏe của xương và giúp răng chắc khỏe. Canxi giúp xương chắc khỏe và phòng ngừa loãng xương trong khi magiê giúp tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Vitamin K giúp cơ thể sản xuất protein, hỗ trợ quá trình đông máu và bảo vệ xương khớp.

Tốt cho sức khỏe làn da

Các vitamin và chất chống oxy hóa có trong rau đay cực kỳ có lợi cho sức khỏe làn da. Các chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy, ngăn ngừa lão hóa da và các rối loạn về da khác. Theo Tạp chí Journal of the American College of Nutrition, các chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C và E, có thể bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, từ đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn.