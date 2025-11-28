Bản đồ 9 mảnh đất vàng trị giá hàng triệu đô mà vợ chồng Thẩm mỹ viện Mailisa đã mua hết

Tối 27/11, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động nhận về sự quan tâm. Đây cũng là bài đăng đầu tiên của thương hiệu kể từ khi chủ nhân - cặp đôi Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - bị khởi tố, bắt tạm giam và thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm.

Vợ chồng Mailisa

Sau thông tin này, công chúng dành sự quan tâm cho tình hình hệ thống Mailisa. Bởi lẽ trong quá khứ, cặp đôi thường xuyên khoe trên clip và livestream về những chi nhánh trên khắp cả nước là toà nhà hoành tráng, những màn khai trương rình rang.

Đặc biệt, Mailisa từng tuyên bố các tòa nhà này đều là tài sản sở hữu của 2 vợ chồng: “17 chi nhánh của Mailisa là 16 tòa nhà nguy nga, lộng lẫy và đều là của vợ chồng Mai - Khánh”.

Tháng 11/2024, Mailisa làm clip chia sẻ chi tiết địa chỉ các chi nhánh ở khắp cả nước từ TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương (nay là TP.HCM), Cần Thơ, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng,... Theo mô tả của “bà trùm thẩm mỹ”, đây đều là những tòa nhà cao tầng, nằm ở vị trí đắc địa, thuộc trung tâm ở các địa phương, có mặt tiền đắt đỏ.

Các chi nhánh đều là toà nhà hoành tráng (Ảnh chụp màn hình/ Thẩm mỹ viện Mailisa)

Chẳng hạn như với địa chỉ Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 86-88-91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM, Mai nói thêm:

“Đây là một toà nhà nguy nga lộng lẫy, không gian phía trong rộng lắm, sức chứa bao nhiêu khách hàng mặc dù khách nhà Mailisa cực đông luôn nhưng thoải mái chỗ ngồi. Riêng chi nhánh này có 600 nhân viên, y tá, bác sĩ,...”.

Chi nhánh TP.HCM của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh chụp màn hình/ Thẩm mỹ viện Mailisa)

Hai mặt bằng còn lại trong 9 mặt bằng thuộc hệ thống Mailisa (Ảnh chụp màn hình/ Thẩm mỹ viện Mailisa)

Tuy nhiên có sự khác biệt về con số chi nhánh của hệ thống Mailisa.

Theo phần giới thiệu lịch sử hình thành trên website thẩm mỹ viện Mailisa, hệ thống này được thành lập năm 1998, cơ sở đầu tiên tại TP.HCM, có 17 chi nhánh trên toàn quốc, hơn 2.000 nhân sự,...

Song ở phần giới thiệu chi tiết hệ thống chi nhánh Mailisa trên website và fanpage Facebook Mailisa hiển thị 9 cơ sở. Các chi nhánh này ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đà Nẵng, Đắk Lắk, Nghệ An, Cần Thơ, Lâm Đồng và Nha Trang.

Cả website và fanpage đều chỉ hiển thị 9 cơ sở (địa chỉ trước khi sáp nhập hành chính ngày 1/7/2025)

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày đầu sau khi vợ chồng Mailisa vướng vòng lao lý, các cơ sở thẩm mỹ viện vẫn hoạt động cầm chừng, có nhân viên ra vào và có khách tìm đến nhưng không đông.

Cảnh tượng tại thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM (Ảnh: Quân)

Trong khoảng 3 - 5 ngày trở lại đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện hàng loạt clip được cho là của nhân viên Mailisa, xác nhận khép lại hành trình làm việc tại thương hiệu này. Đến tối 27/11, thương hiệu thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống từ ngày 28/11, không giải thích lý do và không đề cập đến kế hoạch tương lai.

Hiện tại các thông tin về vợ chồng Mailisa vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

(Tổng hợp)