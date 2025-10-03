Bàn giao đến tay khách Việt chưa đầy 2 tháng, mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?

Mới đây, tờ AutonetMagz của Indonesia đã đăng tải loạt hình ảnh ghi lại sự xuất hiện của một mẫu MPV điện 7 chỗ hoàn toàn mới trên đường phố thủ đô Jakarta. Dù logo và tên xe bị che chắn, nhưng những đường nét thiết kế quen thuộc khiến nhiều người tin chắc đây chính là Limo Green – mẫu xe chiến lược mới của VinFast.

Việc nhanh chóng xuất hiện tại Indonesia cho thấy VinFast đang đẩy nhanh tiến trình đưa Limo Green ra mắt và hướng tới mục tiêu chinh phục các thị trường Đông Nam Á. Trang AutonetMagz cũng không ngần ngại gọi mẫu xe này là “kẻ thách thức mới” đối với những đối thủ đang nổi bật trong phân khúc MPV điện tại Indonesia như BYD M6 hay Aletra L8.

Indonesia hiện là một trong những thị trường ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đang đặt mục tiêu phát triển mạnh xe điện. Việc VinFast đưa Limo Green chạy thử tại Jakarta có thể xem là bước đi chiến lược nhằm thăm dò phản ứng của người dùng cũng như chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt chính thức. Đây cũng là động thái nối tiếp chuỗi mở rộng tại thị trường này sau khi ra mắt các mẫu xe điện và triển khai dịch vụ taxi điện GSM.

Trước đó, mẫu MPV VinFast Limo Green đã chính thức được bàn giao đến tay khách Việt vào đầu tháng 8. Với thiết kế rộng rãi, hướng tới phục vụ vận tải hành khách, Limo Green được đánh giá là bước đi chiến lược của VinFast nhằm thâm nhập sâu vào mảng dịch vụ di chuyển xanh. Hãng xe Việt cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thiết kế tại Ấn Độ, thể hiện tham vọng mở rộng thị trường quốc tế.

Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ đầu tiên do VinFast sản xuất, được giới thiệu chính thức hồi đầu năm 2025. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chở đông người hoặc hành lý lớn, như taxi dịch vụ hoặc gia đình.

Về trang bị, xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Bộ pin LFP dung lượng khả dụng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển tối đa 450 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 80 kW, sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.

Xe có giá niêm yết tại Việt Nam là 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Song với loạt ưu đãi, chi phí lăn bánh thực tế chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng. Cụ thể, xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, hỗ trợ 15 triệu đồng nếu khách đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu lựa chọn mua xe trả góp qua các ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của VinFast, khách hàng được ưu đãi lãi suất thêm 3% (sử dụng mục đích cá nhân) và 4% (khi đăng ký tham gia Xanh SM Platform). Giống các mẫu xe điện khác của VinFast, Limo Green đi kèm chính sách sạc miễn phí đến hết ngày 30/6/2027.



