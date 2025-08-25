Bạn trai Quỳnh Anh Shyn bị hack hết sạch tiền trong thẻ

Mới đây, chia sẻ trên Facebook và Instagram cá nhân, bạn trai Quỳnh Anh Shyn - Stylist Nam Phùng đã kể lại một trải nghiệm mất tiền khi liên kết thẻ tín dụng với các nền tảng, ứng dụng thanh toán online. Sau 1 đêm say giấc, tỉnh dậy thì thấy toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng đã bị tiêu hết sạch, hàng chục giao dịch được thực hiện trong khoảng 4-5 giờ sáng, khi anh đang ngủ.

Bức ảnh stylist Nam Phùng đăng trên trang cá nhân vào trưa 25/8

Mặc dù đã liên hệ với phía ngân hàng là đơn vị phát hành thẻ, và cả nền tảng cung cấp ứng dụng thanh toán online, tuy nhiên, Nam Phùng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại, anh đã xác định mất trắng số tiền bị hack, vì chỉ tra soát và lấy lại được số tiền của 2 giao dịch trên hàng chục giao dịch mà kẻ gian đã thực hiện.

Thực tế, đây không phải là trường hợp đầu tiên chủ thẻ tín dụng bị lừa hết tiền trong thẻ, không rõ bằng cách nào, do ai thực hiện, chỉ biết là thẻ phát sinh giao dịch trong khi bản thân hoàn toàn không hay biết.

Một trường hợp mất hơn 40 triệu trong thẻ Visa chỉ sau 1 đêm (Ảnh chụp màn hình)

Một trường hợp khác, dù đã cẩn thận dán băng dính che mã CVV (3 số ở mặt sau của thẻ), vẫn tự nhiên bị trừ tiền từ thẻ tín dụng, nhưng quá trình truy soát giao dịch để lấy lại số tiền đã mất khá phức tạp (Ảnh chụp màn hình)

Làm sao để giảm thiểu rủi ro bị mất tiền trong thẻ tín dụng?

Nếu không muốn có ngày ngủ dậy thấy tiền của mình bị kẻ gian "khoắng sạch", hãy truy cập vào ứng dụng e-bank của ngân hàng phát hành thẻ và điều chỉnh hạn mức giao dịch của thẻ tín dụng trong ngày.

Mục đích của việc cài đặt hạn mức giao dịch cho thẻ tín dụng chính là hạn chế tình trạng bị hack toàn bộ số tiền có trong thẻ, vì nếu muốn giao dịch số tiền lớn hơn hạn mức đã cài đặt, chủ thẻ sẽ phải vào app và tiến hành chỉnh sửa hạn mức đã cài đặt trước đó.

Ảnh minh họa

Hiểu nôm na, hạn mức giao dịch trong ngày chính là số tiền tối đa bạn có thể dùng từ thẻ tín dụng trong 1 ngày. Tùy vào mỗi ứng dụng của ngân hàng mà thao tác điều chỉnh hạn mức giao dịch có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, sẽ gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, tìm mục "Hạn mức chi tiêu".

Bước 2: Chọn "Tăng/giảm hạn mức chi tiêu".

Bước 3: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu, chọn hạn mức điều chỉnh. Sau đó, chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Nhập mã OTP gửi về điện thoại để xác nhận, hoàn tất yêu cầu điều chỉnh hạn mức giao dịch.

Trong trường hợp cần giao dịch số tiền lớn hạn mức đã cài đặt, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh lại hạn mức giao dịch bằng cách thực hiện lại 4 bước như trên. Làm như vậy, nếu không may mất thẻ và chưa kịp khóa thẻ, bạn cũng có thể tạm yên tâm là thẻ của mình sẽ không bị "kẻ gian" quẹt hết tiền.

3 việc phải làm ngay sau khi phát hiện bị hack tiền trong thẻ tín dụng

1 - Khóa thẻ ngay lập tức

Tiền đã mất nhưng đừng vội khóc, việc đầu tiên bắt buộc phải ngay để đảm bảo không tiếp tục mất thêm tiền chính là: Truy cập vào ứng dụng ngân hàng, hoặc e-bank và thực hiện yêu cầu khóa thẻ.

Nếu không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, hãy gọi điện theo số hotline của ngân hàng, được in ở mặt sau của thẻ tín dụng.

2 - Yêu cầu ngân hàng tra soát giao dịch

Phần lớn những trường hợp bị mất tiền trong thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ do bị lừa - nghĩa là bản thân chủ thẻ không trực tiếp thực hiện giao dịch, và hoàn toàn không biết việc thẻ bị trừ tiền cho đến khi thấy tin nhắn thông báo biến động hạn mức thẻ được gửi về điện thoại, chủ thẻ đều sẽ được ngân hàng hoàn trả số tiền đã mất.

Ảnh minh họa

Quá trình tra soát giao dịch và hoàn trả số tiền đã mất có thể kéo dài tối đa 45 ngày, chính bởi thế, nếu có không may bị hack tiền trong thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, cũng đừng quá bi quan, cứ bình tĩnh khóa thẻ ngay lập tức, rồi sau đó trực tiếp tới ngân hàng trình bày sự việc, tiến hành tra soát giao dịch và nghe nhân viên ngân hàng tư vấn quá trình khiếu nại để lấy lại số tiền đã mất.

3 - Tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ "giúp lấy lại số tiền đã mất" của bên thứ 3

Vì tình trạng bị hack tiền trong thẻ tín dụng đang dần trở nên phổ biến, nên cũng không có gì lạ khi các dịch vụ hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất ra đời. Tuy nhiên, bạn nên cảnh giác với những dịch vụ này, tốt nhất là không nên sử dụng. Vì các dịch vụ hỗ trợ lấy lại số tiền đã bị hack, khả năng cao cũng chính là một hình thức lừa đảo; hoặc nếu không, chi phí cũng không rẻ.

Trong khi đó, nếu làm việc ngân hàng, bạn hoàn toàn không mất bất kỳ chi phí nào trong việc yêu cầu check soát giao dịch bất thường để yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã mất. Có chăng chỉ là phải kiên nhẫn chờ đợi vài tuần (thường là 45 ngày) mà thôi.