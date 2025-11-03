Bánh mì sữa đặc khiến khách Tây phải thốt lên: “Thật không công bằng!”

Ẩm thực Việt Nam luôn chiếm trọn cảm tình của người Việt khi có một sự kết hợp vô cùng thú vị như xôi ăn với ruốc và trứng, cà phê pha cùng sữa đặc hay chuối nướng chan nước cốt dừa hay bánh mì chấm với sữa đặc. Tuy đơn giản nhưng những món ăn này vẫn gây ấn tượng sâu sắc với nhiều du khách quốc tế.

Đơn cử như những vị khách Tây trong series Amazing Vietnamese Foods, họ đã được thưởng thức những bữa sáng quen thuộc của người Việt. Trong đó có một món ăn khiến cho cả 3 vị khách Tây đều bất ngờ.

Bánh mì chấm sữa khiến nhiều du khách quốc tế chú ý

Đó chính là món bánh mì chấm sữa đặc. Đây là một món ăn khá quen thuộc với người Việt vào mỗi sáng, vì cách ăn khá đơn giản chỉ cần 1 ổ bánh mì và 1 chén sữa đặc đã có thể kết hợp thành một món ăn rất đặc biệt.

Dù đơn giản nhưng vẫn tạo một ấn tượng vô cùng đặc biệt với nhóm du khách người Tây trong chương trình Amazing Vietnamese Foods. Chương trình đã mời ba du khách gồm Damien (đến từ Mỹ), Sam (Vương quốc Anh), và James (Mỹ), ngay khi món bánh mì và chén sữa đặc được mang ra những vị khách Tây đã vô cùng bất ngờ.

Họ bày tỏ món ăn này tuy đơn giản nhưng lại rất ngon

“Tôi thấy rất nhiều người Việt thích ăn món này” - Sam du khách đến từ Anh chia sẻ khi nhìn thấy món ăn được mang ra bàn. Trong khi đó, James, vị khách người Mỹ, lại thú nhận rằng anh chưa bao giờ ăn thử món này. Damien, cũng đến từ Mỹ, tỏ ra tò mò khi thấy bánh mì được phục vụ cùng sữa đặc. Anh hỏi: “Sữa này ngọt à?”, và khi nghe câu trả lời là “Đúng vậy”, anh bật thốt lên đầy ngạc nhiên: “Ôi trời ơi”.

Sau khi nếm thử, Sam cho biết hương vị "cũng bình thường thôi", nhưng anh hiểu vì sao món này lại được nhiều người Việt yêu thích: "Hơi ngọt với tôi, nhưng nhìn rất hấp dẫn". James thì có ấn tượng khác, anh nói: "Sữa đặc rất ngọt, giống như socola trắng vậy. Ăn kèm bánh mì vẫn rất ngọt, giống một bữa sáng kiểu Mỹ, rất đơn giản và ngon miệng". Anh còn cho rằng món này giống một món tráng miệng hơn là bữa sáng, nhưng chắc chắn trẻ em sẽ cực kỳ yêu thích.

Du khách này cho rằng món ăn có hơi ngọt nhưng người Việt lại rất thích ăn

Sữa đặc có vị ngọt nên du khách này cho rằng trẻ em chắc hẳn sẽ rất thích

Còn Damien lại tỏ ra thích thú hơn cả khi vừa ăn, anh vừa hỏi: “Các bạn thật sự ăn sáng như thế này hả?” , và khi nhận được lời xác nhận, anh bật cười: “Thật không công bằng, vì món này ngon quá, cứ như ăn sáng với kem vậy”. Với ba vị khách nước ngoài, trải nghiệm bánh mì chấm sữa đặc không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà còn là cơ hội để họ cảm nhận nét thú vị trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Khách Tây có nhận xét bất ngờ về món bánh mì chấm sữa

Tuy nhiên cũng có một số khách Tây cho rằng món ăn này quá ngọt đối với họ nên họ đã chấm điểm món ăn này là 6/10. Nhưng cảm giác đầu tiên của họ chính là món ăn này quá tuyệt vời và họ rất ấn tượng với cách ăn sáng này của người Việt Nam.

Có thể nói, món bánh mì chấm sữa là một món ăn sáng quen thuộc với người Việt nhưng khá mới lạ với du khách quốc tế. Tuy chỉ mới thử lần đầu nhưng những vị khách Tây rất ấn tượng với món ăn này và liên tục dành lời khen có cánh.

Nguồn: Amazing Vietnamese Foods

