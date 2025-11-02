5 sai lầm người Việt thường mắc khi ăn trứng vào bữa sáng

Sai cách không chỉ làm mất bớt dinh dưỡng quý từ quả trứng, thậm chí còn tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Dưới đây là 5 sai lầm khi ăn trứng vào buổi sáng, và cách ăn đúng để cơ thể tận dụng tối đa dưỡng chất.

1. Luộc trứng quá non hoặc quá lâu

Có người chỉ luộc 1-2 phút cho ra trứng lòng đào; có người lo chưa chín nên luộc hơn 10 phút, lòng đỏ chuyển màu xanh xám. Cả hai đều hại.

Trứng lòng đào có thể còn vi khuẩn Salmonella, ăn vào dễ gây rối loạn tiêu hóa. Trứng luộc quá lâu lại làm lòng đỏ biến chất, giảm hấp thu sắt và protein.

Cách đúng là cho trứng vào nồi nước lạnh, đun sôi rồi tính giờ luộc 6-8 phút.

2. Nghiện trứng lòng đào

Người trưởng thành khỏe mạnh lâu lâu ăn một lần không sao. Nhưng người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người miễn dịch yếu tuyệt đối không nên ăn trứng lòng đào. Nhóm này rất dễ nhiễm khuẩn từ trứng chưa chín.

3. Chiên trứng ngập dầu

Trứng chiên nhiều dầu làm bữa sáng thành “bom calo”. Dầu mỡ ở nhiệt độ cao còn sinh ra chất có hại cho sức khỏe.

Giải pháp là chỉ nên phủ một lớp dầu mỏng, hoặc ưu tiên luộc, hấp để giữ trọn dinh dưỡng.

4. Chỉ ăn lòng trắng, bỏ mất lòng đỏ

Đây là thói quen nhiều người nghĩ là “ít cholesterol hơn”. Nhưng phần dinh dưỡng giá trị nhất lại nằm ở lòng đỏ: vitamin A, D, E, lutein, cực kỳ tốt cho da, mắt và miễn dịch.

Người khỏe mạnh ăn 1 quả trứng nguyên vẹn mỗi ngày là hoàn toàn trong mức an toàn.

5. Ăn trứng kèm sữa đậu nành chưa nấu kỹ

Sữa đậu nành nấu chưa sôi kỹ chứa chất ức chế tiêu hóa protein. Nghĩa là bạn ăn trứng nhưng cơ thể không hấp thu được bao nhiêu cả, coi như phí.

Sữa đậu nành phải đun sôi mạnh ít nhất 5 phút.

3 nguyên tắc nhớ nằm lòng để ăn trứng đúng chuẩn

- Ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ: luộc/hấp là tốt nhất.

- Nhóm dễ nhiễm khuẩn (trẻ em, người già, mẹ bầu…) phải ăn trứng chín hoàn toàn.

- Ăn đủ cả lòng trắng + lòng đỏ mới nhận đủ dinh dưỡng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang