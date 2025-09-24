Bảo hiểm nhân thọ: Doanh nghiệp đa dạng giải pháp, khách hàng an tâm chọn lựa

Phát triển sản phẩm bám sát nhu cầu thực tế

Nửa đầu năm 2025, số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy thị trường BHNT có dấu hiệu khởi sắc với hơn 11,7 triệu hợp đồng đang có hiệu lực, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí khai thác mới tăng 8,6% so với cùng kỳ 2024.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận định: "Những con số trên là tín hiệu lạc quan cho thấy niềm tin của khách hàng đang dần được củng cố. Bên cạnh đó, nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các quy định về tái cấu trúc sản phẩm... đã và đang tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch hơn, giúp bảo vệ quyền lợi người tham gia một cách thực chất".

Nắm bắt cơ hội, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời điều chỉnh và ra mắt sản phẩm mới. Từ đầu năm, Shinhan Life Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm mới, gồm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh tích hợp quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư; bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm, đa dạng hóa quyền lợi từ bảo vệ sức khỏe toàn diện, bệnh hiểm nghèo cho tới tử vong và thương tật do tai nạn.

Những giải pháp tài chính toàn diện này mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn đa dạng để dễ dàng "may đo" một sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình.

Người dân chủ động tham gia bảo hiểm nhân thọ

Một trong những thay đổi rõ nét dễ nhận thấy trên thị trường hiện nay là thái độ của người dân với bảo hiểm nhân thọ đã cởi mở và chủ động hơn. Nhiều khách hàng chủ động tìm hiểu, so sánh và lựa chọn tham gia sản phẩm BHNT phù hợp thay vì e ngại như trước đây.

Anh Lê Minh (38 tuổi, Hà Nội), chủ một doanh nghiệp IT nhỏ chia sẻ, vài năm trước đây anh từng tìm hiểu nhưng vẫn chưa ký hợp đồng BHNT nào vì không cảm thấy tự tin là mình đã hiểu đầy đủ về bảo hiểm. "Gần đây, tôi theo dõi tin bài trên báo chí và thấy là các công ty BHNT dần có nhiều cải tiến rõ rệt trong quy trình, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cũng được thể hiện và tư vấn rõ ràng hơn".

Shinhan - An Thịnh đáp ứng nhu cầu kép bảo vệ trước rủi ro và tạo kênh đầu tư, tích lũy bền vững cho khách hàng.

Anh Minh đã lựa chọn sản phẩm bảo hiểm (BH) liên kết chung Shinhan - An Thịnh của Shinhan Life Việt Nam để bảo vệ bản thân. Với sản phẩm này, anh Minh được bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời hưởng lợi từ quỹ liên kết chung với mức lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. Ngoài các quyền lợi thưởng hấp dẫn, anh có thể chủ động hoạch định kế hoạch tài chính qua quyền lợi linh hoạt đóng phí kể từ năm thứ tư, chủ động đầu tư thêm, và rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng không mất phí.

Để tăng cường lớp bảo vệ trước những biến động khó lường trong cuộc sống, anh Minh chọn tham gia thêm sản phẩm BH Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện, chương trình bảo hiểm Kim Cương với phạm vi bảo vệ toàn cầu, thời hạn bảo hiểm 1 năm và được gia hạn hàng năm, cùng quyền lợi điều trị nội trú 3 tỷ đồng/năm. "Nhờ đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều về chi phí y tế trong tương lai vì đã có công ty BH chi trả các chi phí y tế cho việc điều trị", anh Minh chia sẻ.

Dù mới ra mắt đầu tháng 7, bộ tứ sản phẩm BH bán kèm của Shinhan Life đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ quyền lợi bảo vệ thiết thực cùng mức phí hợp lý. Trong đó, sản phẩm BH Bệnh hiểm nghèo Nâng cao bảo vệ khách hàng trước 91 bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu, với quyền lợi chi trả đến 1 tỷ đồng cho 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau. Trường hợp mắc phải 2 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi BH là 200% Số tiền BH.

Bộ tứ sản phẩm BH bán kèm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ quyền lợi bảo vệ thiết thực cùng mức phí hợp lý

Tiếp đó, BH Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo giúp khách hàng duy trì hiệu lực hợp đồng và ưu tiên sử dụng ngân sách cho việc điều trị. Cụ thể, Shinhan Life sẽ hỗ trợ đóng phí của hợp đồng BH chính và các sản phẩm BH bán kèm trong 2 năm nếu mắc phải Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu; và hỗ trợ đóng phí BH cho đến hết thời hạn BH của sản phẩm này nếu mắc phải Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Trong khi đó, Sản phẩm BH Tử vong và Thương tật do Tai nạn bảo vệ toàn diện trước những rủi ro bị tai nạn dẫn đến thương tật, tử vong cho người được BH, với mức chi trả đến 300% số tiền BH cho trường hợp tử vong do tai nạn.

Sự hồi phục của thị trường BHNT không chỉ đến từ những con số tăng trưởng, mà còn từ niềm tin đang trở lại của khách hàng dành cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Khi sản phẩm ngày càng minh bạch, quyền lợi được thể hiện rõ và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân thì BHNT sẽ dần được lựa chọn như một giải pháp tài chính hiệu quả trong cuộc sống hiện đại.