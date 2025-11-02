Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 13 cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông

Những nhận định của Việt Nam và quốc tế có sự thống nhất cao khi cho rằng, bão Kalmaegi khi vào Biển Đông (bão số 13) có thể rất mạnh, đạt cấp 13-14, giật cấp 16-17, hướng thẳng về vùng biển Nam Trung Bộ nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kalmaegi. Vào 16h chiều nay, tâm bão trên vùng biển phía đông miền Trung của Philippines với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Do điều kiện mặt biển ngoài khơi miền Trung Philippines đang rất ấm (khoảng 30-31 độ), là điều kiện rất thuận lợi để bão có thể tăng cấp rất nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong đêm nay và ngày mai, cơn bão này bắt đầu bước vào chu kỳ tăng cấp nhanh, di chuyển ổn định theo hướng tây.

Đến 16h chiều mai (3/11), khi đang trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía đông của miền Trung Philippines, bão mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15, tăng 2-3 cấp so với hôm nay.

Trong đêm 3 và ngày 4/11, cơn bão này sẽ càn quét khu vực miền Trung của Philippines với cường độ rất mạnh. Vào 16h chiều 4/11, tâm bão trên khu vực phía tây của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 13 cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Kalmaegi.

Dự báo trong đêm 4/11, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm nay. Sau khi vào Biển Đông, bão sẽ gặp các điều kiện thuận lợi như mặt biển khá ấm, đứt gió yếu và tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 16h chiều ngày 5/11, khi hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 16-17.

Đáng ngại là sau đó, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đây sẽ là cơn bão đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta. Thời gian đổ bộ có thể vào đêm 6/11 và ngày 7/11. Khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng mạnh nhất là Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tính đến chiều nay, các đài khí tượng lớn của thế giới như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hồng Kông cũng có sự thống nhất cao khi cho rằng, đây là cơn bão rất mạnh, vùng đổ bộ trực tiếp nằm ở khu vực Nam Trung Bộ nước ta, từ Đà Nẵng trở xuống phía Nam.

Khu vực bão có thể đổ bộ cũng là nơi đang hứng chịu đợt mưa lớn dữ dội. Trước đó, từ ngày 22-30/10, khu vực từ Nam Quảng trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa kỷ lục, trọng tâm là Huế và Đà Nẵng, lũ kỷ lục đã xuất hiện trên sông Bồ, sông Thu Bồn. Từ 31/10 đến nay, miền Trung tiếp tục một đợt mưa rất lớn diện rộng, kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nguy cơ lũ dâng trở lại từ đêm nay ở Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm ngày 4/11, vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Bão số 13 cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông- Ảnh 2.

Đà Nẵng có thể chịu ảnh hưởng của bão số 13, ngay sau khi hứng chịu mưa lũ kỷ lục.

Việt Nam đang trải qua một mùa mưa bão khốc liệt với 12 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, nhiều cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta như bão số 1, bão số 3, bão số 5, bão số 10. Trong đó bão số 5 và bão số 10 đổ bộ với cường độ mạnh và rất mạnh.

Tính riêng tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, gồm bão Matmo, bão Fengshen và một áp thấp nhiệt đới. Dù không gây gió mạnh trên đất liền, tàn dư sau bão Matmo gây mưa lớn, lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Trong khi đó tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các yếu tố khác như không khí lạnh, nhiễu động gió đông, địa hình đón gió đã khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa dữ dội suốt từ 22-30/10, gây ra lũ kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

