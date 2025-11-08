Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?

Cảnh tượng bão số 13 càn quét ở Gia Lai, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 7/11, bão số 13 đã làm 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gây thiệt hại vật chất trên diện rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy có 199 nhà bị sập đổ, 12.447 nhà bị tốc mái, cùng hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại.

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc. Về lưới điện, 358 cột điện và trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ, khiến toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng và liên lạc bị chia cắt. Ước tính ban đầu về tổng thiệt hại vật chất đã vượt mốc 5.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, HAGL cũng vừa cập nhật về tình hình các nông trường chuối sau khi bão số 13 đổ bộ vào Quy Nhơn và ảnh hưởng đến khu vực tây Gia Lai vào ngày 6/11.

Ảnh: HAGL

Theo thông báo của HAGL, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống từ sớm, bao gồm gia cố dây cột chuối cho các khu vực sắp thu hoạch và kiểm tra các hồ chứa nước. Nhờ vậy, vùng chuối của doanh nghiệp này được ghi nhận an toàn.

Cụ thể, các nông trường chuối ở nam Lào và đông bắc Campuchia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Gia Lai, các nông trường có bị ảnh hưởng nhưng mức độ được đánh giá là không lớn. Một số nơi ghi nhận tỷ lệ chuối đổ ngã cục bộ ở mức 3%. Các hồ chứa nước của công ty đều ở trạng thái an toàn sau bão.

HAGL đánh giá chuỗi cung ứng chuối của công ty hoàn toàn ổn định, không ảnh hưởng đến tiến độ các hợp đồng xuất khẩu và kế hoạch tài chính năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến sản lượng trong tháng 11 và 12 vẫn đạt kế hoạch, không làm thay đổi mục tiêu doanh thu năm 2025 của ngành chuối. Hiện tại, các nhà máy sơ chế và kho lạnh đang hoạt động bình thường.

Quý III năm nay, HAG có doanh thu đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 442 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 5.628 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.311 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ở mức 851 tỷ đồng.

Nguồn doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đến từ trái cây là chính với hơn 4.400 tỷ đồng. Sau đó, doanh thu đến từ bán sản phẩm hàng hóa với hơn 1.000 tỷ đồng.