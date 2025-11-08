Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?

08-11-2025 - 19:35 PM | Doanh nghiệp

Cơn bão số 13 quét qua tỉnh Gia Lai đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, ước tính ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có thông báo về tình hình của nông trường sau bão

Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?- Ảnh 1.

Cảnh tượng bão số 13 càn quét ở Gia Lai, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến chiều 7/11, bão số 13 đã làm 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gây thiệt hại vật chất trên diện rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy có 199 nhà bị sập đổ, 12.447 nhà bị tốc mái, cùng hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại.

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc. Về lưới điện, 358 cột điện và trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ, khiến toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng và liên lạc bị chia cắt. Ước tính ban đầu về tổng thiệt hại vật chất đã vượt mốc 5.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, HAGL cũng vừa cập nhật về tình hình các nông trường chuối sau khi bão số 13 đổ bộ vào Quy Nhơn và ảnh hưởng đến khu vực tây Gia Lai vào ngày 6/11.

Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?- Ảnh 2.

Ảnh: HAGL

Theo thông báo của HAGL, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống từ sớm, bao gồm gia cố dây cột chuối cho các khu vực sắp thu hoạch và kiểm tra các hồ chứa nước. Nhờ vậy, vùng chuối của doanh nghiệp này được ghi nhận an toàn.

Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?- Ảnh 3.

Cụ thể, các nông trường chuối ở nam Lào và đông bắc Campuchia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Gia Lai, các nông trường có bị ảnh hưởng nhưng mức độ được đánh giá là không lớn. Một số nơi ghi nhận tỷ lệ chuối đổ ngã cục bộ ở mức 3%. Các hồ chứa nước của công ty đều ở trạng thái an toàn sau bão.

Bão số 13 tàn phá Gia Lai, nông trường chuối của Bầu Đức ra sao?- Ảnh 4.

HAGL đánh giá chuỗi cung ứng chuối của công ty hoàn toàn ổn định, không ảnh hưởng đến tiến độ các hợp đồng xuất khẩu và kế hoạch tài chính năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến sản lượng trong tháng 11 và 12 vẫn đạt kế hoạch, không làm thay đổi mục tiêu doanh thu năm 2025 của ngành chuối. Hiện tại, các nhà máy sơ chế và kho lạnh đang hoạt động bình thường.

Quý III năm nay, HAG có doanh thu đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 442 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 5.628 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.311 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ở mức 851 tỷ đồng.

Nguồn doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đến từ trái cây là chính với hơn 4.400 tỷ đồng. Sau đó, doanh thu đến từ bán sản phẩm hàng hóa với hơn 1.000 tỷ đồng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao Aeon Mall Huế 170 triệu USD vẫn khô ráo giữa trận lũ lịch sử: Bí mật nằm ở dữ liệu 70 năm

Vì sao Aeon Mall Huế 170 triệu USD vẫn khô ráo giữa trận lũ lịch sử: Bí mật nằm ở dữ liệu 70 năm Nổi bật

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới Nổi bật

Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

17:30 , 08/11/2025
Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

15:33 , 08/11/2025
PVN thoái hết vốn khỏi Petrosetco (PET), chào giá cao hơn thị trường 21%, dự thu tối thiểu 909 tỷ đồng

PVN thoái hết vốn khỏi Petrosetco (PET), chào giá cao hơn thị trường 21%, dự thu tối thiểu 909 tỷ đồng

14:57 , 08/11/2025
Kobler đồng hành cùng GBA trong hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

Kobler đồng hành cùng GBA trong hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

13:30 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên