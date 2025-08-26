Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ vào đất liền Việt Nam: Những tỉnh thành nào chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 18h ngày 25/8, cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) đã đổ bộ vào đất liền nước ta. Vị trí tâm bão ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 105.8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh: tại Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 10; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 8, giật cấp 9; Diễn Châu (Nghệ An) cấp 9, giật cấp 11; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 9; Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 9, giật cấp 12; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 8.

Tâm bão hồi 18h hôm nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Nước dâng do bão đo được tại Sầm Sơn 1,01 m, Hòn Ngư 1,66m, Vũng Áng 0,51 m. Các tỉnh từ đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500 mm.

Dự báo vào lúc 22 giờ ngày 25.8, bão di chuyển tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, ảnh hưởng đến bắc vịnh Bắc bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư).

Đến 4 giờ ngày 26.8, bão tiếp tục di chuyển tây tây bắc 15-20 km/giờ, tâm bão ở trên khu vực Trung Lào. Cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn áp dụng cho Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16 giờ ngày 26.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 20 km/giờ, suy yếu dần thành áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng bão số 5, nhiều cây xanh, cột điện trên địa bàn phường Cửa Lò, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An ngã đổ. Khoảng 16h30 cùng ngày, những đợt gió rít vẫn tiếp tục trên địa bàn phường Cửa Lò, xã Đông Lộc. Tuyến đường Bình Minh, phường Cửa Lò ngập cục bộ, phương tiện không thể lưu thông.

Tuyến đường Bình Minh, phường Cửa Lò ngập cục bộ. Ảnh: Văn Bình/ĐSPL

Cổng chào trên phường Cửa Lò bị gió đánh sập Ảnh: Văn Bình/ĐSPL

Tại Hà Tĩnh, gió to, sóng lớn, nước biển dâng cao. Nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ sập, hoa màu hư hại. Đáng chú ý, có 3 người thương vong trong quá trình phòng chống bão số 5. Một người ở xã Hương Sơn (xã Sơn Trung cũ) bị gãy cổ; một người ở Kim Hoa (xã Sơn Trường cũ) chấn thương sọ não hôn mê; người còn lại ở xã Kim Hoa ( Sơn Hàm cũ, bị chấn thương phổi tử vong).

Tại xã Hương Sơn, nhiều cây lớn đổ vào nhà dân gây thiệt hại nặng. Ảnh: Hồ Thắng/ĐSPL

Tại Quảng Trị, theo thống kê, toàn tỉnh có 4 người bị thương, một nhà dân bị tốc mái. Diện tích thủy sản thiệt hại khoảng 7 ha tại xã Tuyên Bình; hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng, gãy đổ.

Lực lượng chức năng căng biển cảnh báo “Nguy hiểm - đường ngập lụt” tại khu vực nước lũ dâng cao, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ở Quảng Trị. Ảnh: NLĐ

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng gây ra hàng loạt điểm sạt lở. Tại thôn Kim Lũ 2, xã Đồng Lê, tuyến đường giao thông nông thôn dài 20 m bị sạt lở sâu 3 m. Ở xã Thượng Trạch xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn trên tuyến đường vào Bản 61 và bản Noòng Cũ. Ngoài ra, ngầm Khe Rung - bản Cà Roòng 1 ngập sâu 50 cm, chia cắt tạm thời giao thông.

Nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy hiểm đối với người dân khi lưu thông qua các ngầm tràn, khe suối trong vùng.