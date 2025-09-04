Bão số 5 quần thảo trên đất liền 10 tiếng, gây thiệt hại 2.900 tỉ đồng

Tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4-9, ông Nguyễn Trường Sơn, Cục phó Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, thông tin về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục do bão số 5 gây ra hồi cuối tháng 8 vừa qua.



Bão số 5 khiến nhiều căn nhà, cửa hàng... bị tốc mái

Theo đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 5 là một cơn bão hình thành trực tiếp trên Biển Đông, di chuyển nhanh, rất nhanh với vòng đời ngắn chỉ khoảng 3 ngày. Khi di chuyển sát vào Trung Bộ thì bão chậm lại và có thời điểm gần như đứng yên trong khoảng 3 giờ.

Sau khi đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh gây gió mạnh cấp 11, giật cấp 12, 13, bão tiếp tục di chuyển rất chậm, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài khoảng 10 giờ.

Bão số 5 làm 9 người chết và mất tích và 77 người bị thương.

Về mưa lũ sau bão, từ ngày 24-8 đến ngày 27-8, hoàn lưu bão gây mưa lớn và lũ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Mưa lớn đã gây lũ ở mức báo động 2 và trên báo động 3 trên nhiều sông.

Bão số 5 gây ngập lụt ở Hà Nội

Mưa lũ lớn, nước lũ lên cao đã gây ngập lụt ở nhiều tuyến phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

500 ngôi nhà bị đổ sập, 38.683 nhà bị hư hại, tốc mái. Về nông nghiệp, hơn 100.000 ha lúa, 17.000 ha hoa màu bị ngập; gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi là trên 154.000 con. Hơn 8.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và 102 tàu bị chìm, hư hỏng. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng, kênh đê điều, giao thông, điện, viễn thông bị thiệt hại.



Ước tính tổng thiệt hại chưa đầy đủ vào khoảng 2.900 tỉ đồng. Hiện nay, công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai, hỗ trợ cho người dân.

Ngay sau bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử các đoàn công tác xuống các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để hỗ trợ chỉ đạo phục hồi sản xuất. Hiện, các địa phương đã thống kê thiệt hại và trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ khắc phục hậu quả.