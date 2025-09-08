Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc hôm nay, hai tác động đến Việt Nam

Vào 4h sáng nay (8/9), tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Như vậy, chỉ trong hơn một ngày, bão đã tăng gần 3 cấp.

Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục tốc độ di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngay trong sáng nay. Đến 16h chiều nay, tâm bão ở sâu trong đất liền tỉnh Quảng Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay, bão đổi hướng tây tây bắc, tiếp tục di chuyển rất nhanh, khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 9/9, tâm vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ dưới cấp 6.

Bão số 7 di chuyển rất nhanh, đổ bộ ngay sáng nay (8/9).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù không đổ bộ nước ta nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía đông của Bắc Bộ vẫn có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh từ hôm nay.

Ngoài ra, từ ngày mai đến đêm 10/9, tàn dư sau bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này cũng có mưa dông rải rác. Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, trong đó nhiều cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh và khó lường.

Dự báo từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Không khí lạnh năm nay được nhận định đến sớm, kết hợp với bão nhiều có thể gây ra một mùa mưa lũ phức tạp ở miền Trung.