Bắt "bà trùm" Phạm Thị Bích Phượng

19-11-2025 - 11:01 AM | Xã hội

Phạm Thị Bích Phượng bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cho vay lãi nặng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tối 18/11 cho biết đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng) vào ngày 13/11 về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự).

Việc khởi tố này là kết quả đấu tranh mở rộng vụ án đã khởi tố trước đó, liên quan đến Trần Huy Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Thủy Nguyên) và Phạm Thị Thu Thảo (nguyên cán bộ ngân hàng, đã bị khởi tố ngày 25/8/2025).

Điều tra của Công an TP Hải Phòng cho thấy, do trước đây công tác trong ngành ngân hàng nên Thảo quen biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để đáo nợ ngân hàng.

Thảo được Phượng trao đổi, thỏa thuận về việc cho khách vay tiền để lấy lãi, trong đó nguồn tiền cho vay là của Phượng và một số đối tượng khác, còn Thảo sẽ giới thiệu, làm các thủ tục để đảm bảo việc trả nợ của khách hàng.

Bắt "bà trùm" Phạm Thị Bích Phượng- Ảnh 1.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo đã bị khởi tố trước đó - Ảnh: CA Hải Phòng

Lợi dụng tình trạng khó khăn và nhu cầu vay tiền gấp của khách hàng, nhóm đối tượng này đã ép buộc họ phải ký kết các thỏa thuận vay với mức lãi suất "cắt cổ", cao gấp hàng chục lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mức lãi suất cho vay dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 73 - 146%/năm.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm của Phượng, Thảo và một số đối tượng khác đã cho Trần Huy Cường cùng nhiều khách hàng khác vay tổng cộng hơn 338,7 tỉ đồng.

Với hoạt động cho vay lãi nặng này, các đối tượng đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 10,7 tỉ đồng. Số tiền lãi thu được này các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT đề nghị các bị hại liên hệ Điều tra viên Lê Văn Minh (SĐT: 0692.785.462) để cung cấp thông tin.

Bắt tài xế Hồ Thúc Minh Tiến sinh năm 2003

Theo Trang Anh

