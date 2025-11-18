Bắt tài xế Hồ Thúc Minh Tiến sinh năm 2003

Báo CAND dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ngày 17/11 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thúc Minh Tiến (sinh năm 2003, ngụ phường Kim Long, TP Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm B, khoản 2, Điều 260 Bộ Luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 19/8, Tiến điều khiển ô tô trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến đoạn qua xã Chân Mây-Lăng Cô, TP Huế, xe của Tiến va chạm với một người đang điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều.

Hồ Thúc Minh Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: TT Thủ đô

Trên TNO cho hay, hậu quả của vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị chấn thương sọ não, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 28/8 nạn nhân này tử vong. Qua quá trình kiểm tra nhanh sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng xác định Tiến dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn có một phần lỗi của nạn nhân khi chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, tài xế Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng chất ma túy, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi qua đoạn đường có biển báo hiệu nguy hiểm, dẫn đến va chạm thương tâm.



