Bắt đầu kiểm toán quan trọng với 3 nhà máy thủy điện

10-09-2025 - 09:46 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm toán quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN.

Ngày 9/9, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Hội nghị triển khai kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An, Ialy; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Theo Quyết định số 1423 ngày 4/9/2025 của KTNN được Kiểm toán trưởng Trần Văn Hảo công bố, đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An, Ialy và quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2. Quá trình kiểm toán diễn ra trong 53 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

Bắt đầu kiểm toán quan trọng với 3 nhà máy thủy điện- Ảnh 1.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo công bố quyết định kiểm toán.

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Công ty mẹ - EVN; Văn phòng EVNGENCO2; các Chi nhánh EVNGENCO2: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện An Khê - KaNak, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của công ty mẹ - EVNGENCO2 và việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An, Ialy.

Mục tiêu kiểm toán cũng nhằm phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí , sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; việc tuân thủ pháp luật về cổ phần hóa và xử lý tài chính khi cổ phần hóa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ EVNGENCO2. Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật trong việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 nhà máy này.

Phạm vi kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy: thời điểm ngày 1/7/2021; kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/7/2021) và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Tại hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm toán Lê Thị Thu Hương thông tin cụ thể về nhiệm vụ, cách thức tổ chức kiểm toán của các tổ kiểm toán. Các bên cũng trao đổi, giải đáp một số vướng mắc liên quan đến hoạt động kiểm toán và những thay đổi liên quan đến quy định pháp luật hiện hành.

Bắt đầu kiểm toán quan trọng với 3 nhà máy thủy điện- Ảnh 2.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm toán quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị đoàn kiểm toán tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật KTNN, các chuẩn mực KTNN và mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; tổ chức kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời gian quy định.

Cơ quan kiểm toán đề nghị các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của KTNN để cuộc kiểm toán thành công.

Công ty thủy điện của IPA báo lãi bán niên giảm 14%

Theo Luân Dũng

Tiền phong

