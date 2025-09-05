Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty thủy điện của IPA báo lãi bán niên giảm 14%

05-09-2025 - 15:38 PM | Thị trường chứng khoán

Năng lượng Bắc Hà báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, giảm 14% so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả cũng giảm 25,6% về mức 551 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà mới đây công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Năng lượng Bắc Hà báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng, giảm khoảng 5 tỷ đồng, tương đương 14% so với nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn duy trì hơn 302 tỷ đồng tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ hơn 170 tỷ đồng xuống còn gần 59 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 25,6% về mức 551 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm mạnh còn 325 tỷ đồng, nợ ngân hàng 34 tỷ đồng trong khi nợ phải trả khác tăng vọt lên 192 tỷ đồng.

Công ty thủy điện của IPA báo lãi bán niên giảm 14%- Ảnh 1.

Dữ liệu từ HNX cho biết, dư nợ trái phiếu nói trên của Năng lượng Bắc Hà đến từ mã BHBCH2429001 được phát hành ngày 27/6/2024, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm, không có tài sản bảo đảm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại một số khoản nợ của tổ chức phát hành.

Trong nửa đầu năm nay, tổ chức phát hành đã thanh toán gần 31 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu. Cập nhật đến ngày 20/8/2025, Năng lượng Bắc Hà đã chi 325 tỷ đồng để tất toán trái phiếu này.

Cũng trong ngày 20/8, Năng lượng Bắc Hà phát hành 3.250 trái phiếu mã BHB12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 325 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2030. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được doanh nghiệp này huy động trong năm 2025.

Tính đến cuối quý II/2025, Năng lượng Bắc Hà là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết. Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT IPA cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Năng lượng Bắc Hà.

Năng lượng Bắc Hà được biết đến là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà (cũ) tỉnh Lào Cai.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại?

VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại? Nổi bật

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm Nổi bật

Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

Cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ ngày 8/9/2025

14:39 , 05/09/2025
Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

14:38 , 05/09/2025
Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

14:33 , 05/09/2025
Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

14:09 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên