Công ty thủy điện của IPA báo lãi bán niên giảm 14%

Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà mới đây công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Năng lượng Bắc Hà báo lãi sau thuế hơn 30 tỷ đồng, giảm khoảng 5 tỷ đồng, tương đương 14% so với nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn duy trì hơn 302 tỷ đồng tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ hơn 170 tỷ đồng xuống còn gần 59 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 25,6% về mức 551 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm mạnh còn 325 tỷ đồng, nợ ngân hàng 34 tỷ đồng trong khi nợ phải trả khác tăng vọt lên 192 tỷ đồng.

Dữ liệu từ HNX cho biết, dư nợ trái phiếu nói trên của Năng lượng Bắc Hà đến từ mã BHBCH2429001 được phát hành ngày 27/6/2024, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm, không có tài sản bảo đảm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại một số khoản nợ của tổ chức phát hành.

Trong nửa đầu năm nay, tổ chức phát hành đã thanh toán gần 31 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu. Cập nhật đến ngày 20/8/2025, Năng lượng Bắc Hà đã chi 325 tỷ đồng để tất toán trái phiếu này.

Cũng trong ngày 20/8, Năng lượng Bắc Hà phát hành 3.250 trái phiếu mã BHB12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành là 325 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/8/2030. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được doanh nghiệp này huy động trong năm 2025.

Tính đến cuối quý II/2025, Năng lượng Bắc Hà là công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) sở hữu 89,79% tỷ lệ lợi ích và 95,19% tỷ lệ biểu quyết. Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT IPA cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT Năng lượng Bắc Hà.

Năng lượng Bắc Hà được biết đến là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà (cũ) tỉnh Lào Cai.