Bắt Đinh Tuấn Cường sinh năm 1995

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 27/10 cho biết ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường (sinh năm 1995, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Đinh Tuấn Cường đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thuê một chiếc xe ô tô tải thùng kính nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (trú tại xã Tân Gianh). Cường đưa ra lý do thuê xe là để phục vụ công việc cá nhân.

Công an đọc các quyết định với Đinh Tuấn Cường - Ảnh: CA Quảng Trị

Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản, Cường đã không sử dụng theo cam kết mà mang chiếc xe đi bán cho người khác. Hành vi này giúp Cường chiếm đoạt được số tiền hơn 220 triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Đinh Tuấn Cường theo quy định của pháp luật.