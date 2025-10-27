Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Đinh Tuấn Cường sinh năm 1995

27-10-2025 - 08:22 AM | Xã hội

Đinh Tuấn Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 27/10 cho biết ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Tuấn Cường (sinh năm 1995, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Đinh Tuấn Cường đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để thuê một chiếc xe ô tô tải thùng kính nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng của anh T. X. N (trú tại xã Tân Gianh). Cường đưa ra lý do thuê xe là để phục vụ công việc cá nhân.

Bắt Đinh Tuấn Cường sinh năm 1995- Ảnh 1.

Công an đọc các quyết định với Đinh Tuấn Cường - Ảnh: CA Quảng Trị

Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản, Cường đã không sử dụng theo cam kết mà mang chiếc xe đi bán cho người khác. Hành vi này giúp Cường chiếm đoạt được số tiền hơn 220 triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Đinh Tuấn Cường theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hải Phòng có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Hải Phòng có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố Nổi bật

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 Nổi bật

Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

07:59 , 27/10/2025
Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, miền Trung vẫn mưa như trút

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, miền Trung vẫn mưa như trút

07:24 , 27/10/2025
Ai nhìn thấy cặp vợ chồng này, liên hệ ngay với Cơ quan điều tra!

Ai nhìn thấy cặp vợ chồng này, liên hệ ngay với Cơ quan điều tra!

21:26 , 26/10/2025
CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

21:22 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên