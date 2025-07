Bắt đối tượng nguy hiểm Vũ Tiến Quý

Ngày 31/7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hà Đông vừa phối hợp truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Vũ Tiến Quý (SN 1993; trú quán cũ tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức), theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội về tội đánh bạc.

Quý bị phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn khi xuất hiện trên địa bàn.

Sau quá trình xác minh, đến 15h ngày 28/7/2025, tổ công tác Công an phường Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Quý tại trước số 48 đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông.

Hiện Quý đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tội đánh bạc Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người nào đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hoặc số tiền lớn, mức phạt tù có thể lên đến 7 năm. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung như phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề nhất định.