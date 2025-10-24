Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Anh Tuấn

24-10-2025 - 13:25 PM | Xã hội

Công an Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Anh Tuấn (SN 1976) - kẻ đâm người gây thương tích rồi bỏ trốn hơn 8 tháng tại Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 24/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an 4 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, đã tổ chức xác minh, truy xét và bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Anh Tuấn (SN 1976, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Anh Tuấn- Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 16h ngày 05/02, tại quán cà phê số 01 Đầm Rong 1 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tuấn gặp anh Lê Bá Dũng (SN 1969, trú Phường Hải Châu) để đòi nợ. Trong lúc cự cãi, Tuấn bất ngờ rút dao đâm khiến anh Dũng bị thương tích 23%.

Gây án xong, Tuấn điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đã ra Quyết định truy nã Phạm Anh Tuấn về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Qua thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy bắt phát hiện Phạm Anh Tuấn đang ẩn náu tại các rẫy của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Văn Phòng Cơ quan CSĐT CATP đã triển khai 2 Tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng cùng Công an 4 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng rà soát, đón lõng, bắt giữ đối tượng tại Trạm CSGT Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

