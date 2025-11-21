Bất động sản Gia Đức thế chấp dự án Aqua City phân khu 3 cho khoản vay ngân hàng 1.500 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố việc được trái chủ chấp thuận bổ sung tài sản bảo đảm của trái phiếu.



Theo đó, Bất động sản Gia Đức sẽ sử dụng tài sản đảm bảo của lô trái phiếu GDUCH2131001 để đồng đảm bảo cho cho khoản tín dụng dự kiến 1.500 tỷ đồng tại MB.

Khoản vay này nhằm tài trợ chi phí xây dựng và phát triển dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng (hay Aqua City) - Phân khu 3 (gọi tắt là dự án Đảo Phượng Hoàng 3 hoặc Đảo 3) tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nay là phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

Các tài sản được sử dụng để đồng đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản phát sinh từ dự án Đảo 3, cùng toàn bộ phần vốn góp của thành viên góp vốn tại Công ty.

Nguồn: HNX

Về trái phiếu mã GDUCH2131001, đây là trái phiếu duy nhất mà Bất động sản Gia Đức đang lưu hành, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và sẽ đáo hạn vào năm 2031. Lãi suất 10%/năm. Giá trị phát hành và lưu hành hiện tại là 1.300 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến khoản tín dụng nói trên, ngày 3/11/2025, Novaland công bố Nghị quyết số 65/2025-NQ.HĐQT-NVLG trong đó có điều khoản thông qua việc sử dụng toàn bộ vốn góp hơn 2.019,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 53,996% vốn điều lệ tại Bất động sản Gia Đức để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 1.500 tỷ đồng của chính công ty này tại MB.

Cũng tại nghị quyết này, Novaland thông qua việc sử dụng tài sản là toàn bộ vốn góp 5.470,7 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 98,087% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (NVL JSC) để đảm bảo cho nghĩa vụ khoản vay tối đa 2.000 tỷ đồng của NVL JSSC tại MB- Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Tài sản đảm bảo nêu trên hiện còn đang được đảm bảo cho nghĩa vụ của các khoản trái phiếu do NVL JSC phát hành năm 2020 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 1.405 tỷ đồng.

Mục đích 2 khoản vay của NVL JSC và Bất động sản Gia Đức nhằm tài trợ chi phí xây dựng và phát triển lần lượt cho Phân khu 2 và Phân khu 3 tại Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng.

Về tình hình kinh doanh của Bất động sản Gia Đức, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 57 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu ghi nhận 3.431,5 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng gần 8%, lên gần 8.752 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do nâng mạnh dư nợ vay ngân hàng từ 120 tỷ đồng lên hơn 1.992 tỷ đồng.