Bất động sản Vĩnh Xuân làm ăn thế nào trong nửa đầu năm 2025?

Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân vừa công bố thông tin về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế gần 4,7 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ hơn 522 triệu đồng cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Vĩnh Xuân ở mức 258,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng 1,81%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 4,28 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 1.106 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nợ vay từ phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng và hơn 106 tỷ đồng nợ phải trả khác tại ngày 30/6/2025.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Bất động sản Vĩnh Xuân không còn lưu hành lô trái phiếu nào trên thị trường.

Trước đó vào ngày 10/7/2025, doanh nghiệp đã chậm thanh toán hơn 634,2 tỷ đồng gồm gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã VINHXUAN2020-02 và VINHXUAN2020-03.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền, Bất động sản Vĩnh Xuân đã chậm thanh toán và thương thảo với nhà đầu tư, dự kiến sẽ thanh toán vào ngày 18/7/2025.

Trước đó, vào ngày 24/6/2025, Bất động sản Vĩnh Xuân cũng chậm thanh toán gần 423 tỷ đồng (gồm 400 tỷ đồng gốc và gần 23 tỷ đồng lãi) cho lô trái phiếu VINHXUAN2020-01. Theo thông báo, doanh nghiệp dự kiến thanh toán khoản nợ này vào ngày 1/7/2025.

Cả ba lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11,5%/năm, được phát hành vào tháng 6 và 7/2020 với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng.

Ban đầu, các lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng nhưng đã được điều chỉnh kéo dài đến năm 2025 theo sự chấp thuận của trái chủ. Danh tính nhà đầu tư không được công bố, chỉ biết là tổ chức trong nước.

Trong nửa đầu năm 2025, Bất động sản Vĩnh Xuân đã chi trả 57,7 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, trong đó có 1 lần chậm thanh toán lãi do "nguồn thanh toán về chậm".

Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân thành lập vào tháng 11/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất. Trụ sở đặt tại căn hộ The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm bà Võ Thị Kim Khoa (60%) và ông Nguyễn Quốc Hiển (40%). Đến tháng 5/2020, công ty thực hiện tăng vốn lên 270 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông giữ nguyên nhưng tỷ lệ vốn góp có sự thay đổi, gồm bà Võ Thị Kim Khoa (4,444%) và ông Nguyễn Quốc Hiển (95,556%).

Ông Nguyễn Quốc Hiển sinh năm 1971, hiện là Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Hiển kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Ngoài là người đại diện pháp luật của Bất động sản Vĩnh Xuân, ông Nguyễn Quốc Hiển còn là người đại diện của một loạt doanh nghiệp như: CTCP Vận chuyển Mercury, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Lake, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sài Gòn Center, CTCP Bất động sản Cát Minh, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vạn An, CTCP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Horizon.