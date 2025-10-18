Thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Dầu khí Nam Sông Hậu, NSH Petro, mã CK: PSH), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc) — Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối và chiếm đoạt tài sản trong quá trình ký kết thỏa thuận vay vốn với NSH Petro.



Theo điều tra ban đầu, ông Ranjit đã đưa ra thông tin sai lệch về năng lực tài chính của Berhero Pty Limited/Acuity Funding, khẳng định có khả năng cung cấp các gói tài trợ trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt Nam. Lợi dụng danh nghĩa này, ông đã chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí “thủ tục vay vốn” từ NSH Petro.



Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm CEO của Acuity Funding đã ký thỏa thuận cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án năng lượng và hạ tầng tại Cần Thơ, Tiền Giang và Hậu Giang.



Khoản vay được chia làm hai giai đoạn:



Giai đoạn 1: 290 triệu USD để thanh toán nợ ngân hàng, nợ thuế, cung cấp vốn lưu động và mở rộng 3 cơ sở hiện có tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang) và Trà Nóc (Cần Thơ).



Giai đoạn 2: 430 triệu USD nhằm xây dựng các nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo nhà máy Nam Việt Cái Răng, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho các dự án tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).



Thỏa thuận còn nêu thời hạn vay lên tới 20 năm, với 3 năm ân hạn.



Tuy nhiên, sau khi ký kết, không có khoản vốn nào được giải ngân. Trong khi đó, NSH Petro đã phải chi trả nhiều loại phí theo yêu cầu của ông Ranjit. Sau nhiều tháng không thấy kết quả, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy đã gửi đơn tố cáo và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.



Phía PSH cho hay, ngày 25/4/2024, ông Ranjit thậm chí còn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Nhưng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, các dự án vẫn không có tiến triển thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.



Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.