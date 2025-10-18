Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Giám đốc 1 công ty trên sàn, bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí thủ tục vay vốn

18-10-2025 - 12:29 PM | Doanh nghiệp

Bắt Giám đốc 1 công ty trên sàn, bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí thủ tục vay vốn

Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm CEO của Acuity Funding đã ký thỏa thuận cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án năng lượng và hạ tầng tại Cần Thơ, Tiền Giang và Hậu Giang.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Dầu khí Nam Sông Hậu, NSH Petro, mã CK: PSH), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc) — Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối và chiếm đoạt tài sản trong quá trình ký kết thỏa thuận vay vốn với NSH Petro.

Theo điều tra ban đầu, ông Ranjit đã đưa ra thông tin sai lệch về năng lực tài chính của Berhero Pty Limited/Acuity Funding, khẳng định có khả năng cung cấp các gói tài trợ trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt Nam. Lợi dụng danh nghĩa này, ông đã chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí “thủ tục vay vốn” từ NSH Petro.

Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm CEO của Acuity Funding đã ký thỏa thuận cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án năng lượng và hạ tầng tại Cần Thơ, Tiền Giang và Hậu Giang.

Khoản vay được chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: 290 triệu USD để thanh toán nợ ngân hàng, nợ thuế, cung cấp vốn lưu động và mở rộng 3 cơ sở hiện có tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang) và Trà Nóc (Cần Thơ).

Giai đoạn 2: 430 triệu USD nhằm xây dựng các nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo nhà máy Nam Việt Cái Răng, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho các dự án tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ).

Thỏa thuận còn nêu thời hạn vay lên tới 20 năm, với 3 năm ân hạn.

Tuy nhiên, sau khi ký kết, không có khoản vốn nào được giải ngân. Trong khi đó, NSH Petro đã phải chi trả nhiều loại phí theo yêu cầu của ông Ranjit. Sau nhiều tháng không thấy kết quả, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy đã gửi đơn tố cáo và đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Phía PSH cho hay, ngày 25/4/2024, ông Ranjit thậm chí còn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc NSH Petro theo nghị quyết của HĐQT. Nhưng trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, các dự án vẫn không có tiến triển thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra để xác định các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cố vấn cao cấp, Cựu TGĐ Nexttech bị bắt cùng Shark Bình: Người nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải đấu mang về hàng triệu USD

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí của chaebol SK muốn bán cổ phần 3 lô dầu khí tại Việt Nam, ước tính 140 triệu USD Nổi bật

Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản: Hoá ra khu đất bị HAGL bỏ quên 15 năm vì "giàu quá", nhớ ra có khi cũng bán trả nợ rồi

Bầu Đức nói lý do quay lại làm bất động sản: Hoá ra khu đất bị HAGL bỏ quên 15 năm vì "giàu quá", nhớ ra có khi cũng bán trả nợ rồi Nổi bật

"Bán rẻ vẫn thắng”: Shark Phú chỉ ra chiêu tính giá khiến doanh nghiệp Trung Quốc kéo được số lượng khủng đơn hàng toàn cầu

"Bán rẻ vẫn thắng”: Shark Phú chỉ ra chiêu tính giá khiến doanh nghiệp Trung Quốc kéo được số lượng khủng đơn hàng toàn cầu

12:03 , 18/10/2025
Dòng vốn 'khủng' từ các thương vụ IPO đình đám đi đâu về đâu?

Dòng vốn 'khủng' từ các thương vụ IPO đình đám đi đâu về đâu?

10:58 , 18/10/2025
'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm

'Vua cá tra' báo lãi 9 tháng đầu năm gấp 18 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng hơn 60% từ đầu năm

08:17 , 18/10/2025
Dệt may Thành Công (mẹ) báo lãi tháng 9/2025 chỉ bằng 31% cùng kỳ

Dệt may Thành Công (mẹ) báo lãi tháng 9/2025 chỉ bằng 31% cùng kỳ

08:15 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên