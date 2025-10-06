Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giữ gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam

06-10-2025 - 21:20 PM | Thị trường

Ngày 6/10, Cục Hải quan cho biết, Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa chủ trì nhiều vụ bắt giữ với gần 5.000 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 giày trẻ em nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) và Phòng Thu thập thông tin tình báo và Giám sát hải quan trực tuyến (Phòng 2) và hải quan cửa khẩu nhiều tỉnh đã kiểm tra và bắt giữ gần 5.000 điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 giầy trẻ em nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ được vận chuyển trong lô hàng quá cảnh.

Cụ thể, Đội 4 phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T, phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng không thể hiện xuất xứ. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan hải quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này số tiền 33,3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Bắt giữ gần 5.000 điện thoại iPhone, OPPO 'tuồn' lậu vào Việt Nam- Ảnh 1.

Điện thoại iPhone bị cơ quan chức năng phát hiện nhập khẩu không đúng theo khai báo.

Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G tại hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là “Lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%”. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện: 2.540 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng; 2.550 giày trẻ em nghi giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton; Adidas.

Gần đây nhất, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Hàng hoá khai báo là Quần áo bằng vải tổng hợp xuất xứ Trung Quốc, mới 100% . Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng các nhãn hiệu iPhone, OPPO, HONOR.

Theo Cục Hải quan, hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xử lý theo quy định.

Bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max

Theo Xuân Phong

Tiền phong

