Bắt “hotgirl” Tạ Tiểu Nhi sinh năm 2000

17-08-2025 - 09:40 AM | Xã hội

Cảnh sát đã bắt giữ được Nhi vào ngày 9/8 vừa qua, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau.

Thông tin trên báo CAND cho biết, chiều 16/8, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Tạ Tiểu Nhi (SN 2000).

Nhi là đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cụ thể, “hot girl” này bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trên cổng game điện tử để thu lợi bất chính. Qua công tác điều tra, ngày 12/12/2023, Nhi bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ Luật hình sự.

Trên báo Dân Việt cho hay, ngày 29/4 vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Tạ Tiểu Nhi mức án 4 năm 6 tháng tù giam.

Thực hiện ủy thác thi hành án của TAND tỉnh Nam Định, TAND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định thi hành án đối với Nhi.

Tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại, Nhi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, và bị truy nã đặc biệt sau đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ được Nhi vào ngày 9/8 vừa qua, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Hiện, Tạ Tiểu Nhi đang được cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa đi chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh (T/h)

