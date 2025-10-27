Bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Nhất Thống

Sáng 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống (SN 1967, trú ở phường Bàn Cờ, TP HCM) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Phạm Hoàng Nhất Thống tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25/10, khi anh Huỳnh Hạ Sinh, 25 tuổi, trú phường Cam Linh, là tài xế taxi đang điều khiển xe ô tô trên đường Trần Phú thì xảy ra va chạm với chiếc xe bán tải do ông Phạm Hoàng Nhất Thống điều khiển.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thống không ở lại xử lý vụ việc mà to tiếng và bỏ đi khỏi hiện trường. Anh Sinh sau đó đã đi theo để yêu cầu xử lý vụ việc thì bị ông Thống giật điện thoại và liên tục tấn công vào vùng đầu và mặt, đồng thời bẻ gãy điện thoại của tài xế taxi.

Vụ việc đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Nha Trang và Phòng Cảnh sát giao thông đã mời hai người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, ông Thống có nồng độ cồn 0,291 mgl và đã thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đang tiếp tục trưng cầu giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế taxi và yêu cầu định giá tài sản bị huỷ hoại để xử lý đối tượng Thống theo quy định.