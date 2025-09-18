Bắt khẩn cấp Trần Thị Duyên 67 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ngày 18/9 cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Duyên (SN 1958), ngụ ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 16/9/2025, đối tượng Trần Thị Duyên đến UBND xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiếu nại liên khiếu kiện tranh chấp đất và liên quan chế độ thờ cúng liệt sỹ. Sau khi được cán bộ UBND xã Phước Thạnh tiếp, giải thích vận động chấp hành việc cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật thì đối tượng Duyên không đồng ý, sau đó đối tượng Duyên la hét lớn tiếng, sử dụng điện thoại livestream trên facebook với nội dung không đúng sự thật.

Các lực lượng chức năng đã vận động đối tượng Duyên ra khỏi trụ sở UBND xã Phước Thạnh. Sau khi ra khỏi trụ sở UBND xã, đối tượng Duyên tiếp tục la hét, có lời xúc phạm lãnh đạo xã, có hành vi cởi quần áo trước cổng UBND xã Phước Thạnh gây ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Ngay trong ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã củng cố chứng cứ, ra lệnh bắt người để tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Duyên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Trần Thị Duyên - Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Được biết, đối tượng Trần Thị Duyên là trường hợp khiếu kiện tranh chấp đất cá nhân tại phương, vụ việc của đối tượng đã được Toà án các cấp xét xử và bản án đã có hiệu lực. Đồng thời, Tòa án nhân dân Tối cao có thông báo bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh có thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn của công dân đối với đối tượng Trần Thị Duyên.

Tuy nhiên, đối tượng Duyên không đồng ý thường xuyên đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra các cấp để tiếp tục khiếu kiện.

Trong quá trình khiếu kiện, đối tượng Trần Thị Duyên nhiều lần có hành vi la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan chức năng, đăng tải nhiều bài viết trên tài khoản facebook cá nhân xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cấp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí; gây cản trở giao thông nghiêm trọng; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.



