Bắt Lê Đức Danh sinh năm 1997 và 2 người khác trong nhà nghỉ

Ngày 5/1, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Sang (SN 1995, trú thôn Đức Lợi, xã Bù Đăng), Lê Văn Nguyện (SN 1988, trú thôn 7, xã Nghĩa Trung) và Lê Đức Danh (SN 1997, trú thôn Đức Phong, xã Bù Đăng) đang thực hiện hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ.

Qua điều tra ban đầu xác định, sáng cùng ngày, Sang và Nguyện thống nhất góp tiền mua ma túy để sử dụng. Sau khi có ma túy, Nguyện chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và rủ Danh cùng tham gia.

Khi các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng Công an xã Bù Đăng phát hiện, khống chế và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ quan Công an (Công an tỉnh Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ, niêm phong nhiều tang vật liên quan gồm dụng cụ sử dụng ma túy và phương tiện có liên quan, đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Bù Đăng xác định Nguyện và Sang có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự; riêng Danh là người tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc hiện đang được Công an xã Bù Đăng phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.