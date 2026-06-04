Bất ngờ danh mục đầu tư BĐS của Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Có tới hai dự án nằm trong danh sách chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 (sau soát xét) với kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng.

Theo báo cáo, kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Bảo Việt mang về tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm đạt 11.428 tỷ đồng, thu hoạt động tài chính đạt 3.990 tỷ đồng, thu hoạt động khác đạt 158 tỷ đồng, thu khác 33 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 816 tỷ đồng, tăng 18,8% so với quý I/2025.

Bảo Việt cho biết kết quả lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ việc cơ cấu danh mục đầu tư một cách linh hoạt, tận dụng tối đa sự phục hồi của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng, góp phần quan trọng gia tăng biên lợi nhuận và đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững.

Chi tiết chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền của Tập đoàn Bảo Việt tại BCTC hợp nhất quý 1/2026 soát xét.

Hàng trăm tỷ đồng “đọng” tại loạt dự án bất động sản

Bên cạnh bức tranh lợi nhuận khởi sắc, tài sản của Tập đoàn Bảo Việt vẫn đang ghi nhận hàng trăm tỷ đồng đầu tư tại nhiều dự án bất động sản chậm triển khai trong nhiều năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 5,4% so với đầu năm, lên mức gần 307.488 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 138.675 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn 151.724 tỷ đồng, lần lượt chiếm 45,1% và 49,3% tổng tài sản.

Đáng chú ý, tại danh mục đầu tư tài chính dài hạn, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận khoản đầu tư hơn 170 tỷ đồng vào Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT), không thay đổi so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2026 soát xét của Tập đoàn Bảo Việt

Được biết, dự án có quy mô gần 13.160m2 tại 220 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.800 tỷ đồng. Thời điểm ra mắt, dự án được kỳ vọng là tòa văn phòng hạng A, tiêu chuẩn quốc tế, biểu tượng của quận Cầu Giấy.

Về nguồn gốc dự án này, ngày 29/12/2005, UBND TP.Hà Nội có Quyết định 8506/QĐUB phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao khu đất này cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở.

Để thực hiện dự án, năm 2009, Bảo Việt Nhân thọ cùng Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thành lập Công ty TNHH đầu tư SCIC - Bảo Việt (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt - SCIC) với tỷ lệ vốn của Tập đoàn Bảo Việt và SCIC là 50 : 50.

Thực tế cho thấy, dự án Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) của Tập đoàn Bảo Việt đến thời điểm hiện nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Cũng tính đến ngày 31/3/2026, vốn điều lệ của Đầu tư Bảo Việt - SCIC vẫn đang ở mức 140 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Bảo Việt vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 50%, tương ứng khoản góp vốn 70 tỷ đồng.

Ngoài dự án nêu trên, tại danh mục bất động sản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt còn ghi nhận khoản bất động sản đầu tư chờ tăng giá giữ nguyên ở mức hơn 45 tỷ đồng là khoản đầu tư vào Dự án khu biệt thự nhà vườn Quang Minh tại khu vực Đồng Đìa, Cửa Cuồng, Mả Vàng thuộc thôn Gia Tân, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2026 soát xét của Tập đoàn Bảo Việt

Được biết, dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Việt - công ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn Bảo Việt làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 45 ha, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án này nằm trong danh sách 341 dự án cần rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP.Hà Nội do UBND TP.Hà Nội công bố hồi tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, danh mục bất động sản đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt còn ghi nhận gần 49 tỷ đồng giá trị tòa nhà Bảo Việt tại 233 Đồng Khởi, TP.HCM đang được khai thác cho thuê, giảm 14,9% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2026 soát xét của Tập đoàn Bảo Việt

Tại thời điểm cuối quý I/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Bảo Việt đạt hơn 144 tỷ đồng. Trong đó, riêng dự án Tòa nhà Thanh Trì ghi nhận gần 39 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Dự án này có tên pháp lý là Nhà ở cao tầng để bán tại thị trấn Văn Điển, quy mô xây dựng gần 33.000 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng. Chủ đầu tư gồm Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tương tự Dự án khu biệt thự nhà vườn Quang Minh, Tòa nhà Thanh Trì cũng nằm trong danh sách 341 dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội cần được cơ quan chức năng rà soát và xử lý.

Ngoài ra, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Tập đoàn Bảo Việt còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 25,6 tỷ đồng tại dự án Trụ sở Bảo Việt Hà Đông. Đáng chú ý, khoản mục này đã xuất hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét của Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2016 với giá trị gần tương đương, khoảng 25,7 tỷ đồng.

Được biết, dự án này có quy mô gồm 1 bán hầm, 15 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng là 2.118 m2, diện tích đất 5.000 m2, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.