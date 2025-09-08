Bắt Nguyễn Văn Phượng

Công an Hải Phòng cho biết, cách đây 5 ngày, anh Vũ Tuấn Anh, trú tại xã Bắc Thanh Miện phát hiện bị mất chiếc xe máy điện hiệu HTC màu vàng, trị giá khoảng 14 triệu đồng đỗ trong sân nhà. Thay vào đó, một chiếc xe mô tô lạ được để lại.

Do buổi chiều cùng ngày, anh Tuấn Anh cho nhiều người dân trong xã gửi nhờ xe trong sân để đi cổ vũ bóng đá, nghĩ rằng có người đi nhầm xe của mình nên chưa trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan công an cùng 2 chiếc xe trong vụ việc (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Sau đó, trong lúc đi qua khu vực Trường Tiểu học Lam Sơn, anh Tuấn Anh bất ngờ nhìn thấy chiếc xe máy điện của mình đỗ ở ven đường và đang do một thanh niên lạ mặt sử dụng nên lập tức trình báo sự việc cho Công an xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu thanh niên điều khiển xe về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Phượng, sinh năm 1999, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, hiện đang là công nhân thời vụ.

Phượng khai nhận đã trộm chiếc xe mô tô tại một nhà dân ở xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng. Khi đi qua khu vực thôn Thọ Trương, xã Bắc Thanh Miện, thấy trong nhà anh Tuấn Anh có nhiều xe mới, giá trị cao nên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy điện nêu trên; đồng thời để lại xe mô tô.

Hiện, Công an xã Bắc Thanh Miện đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.