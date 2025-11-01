Bắt nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng

Một số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Cao điểm phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm đánh bạc trên không gian mạng giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an (Cục Đối ngoại, Cục An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương có liên quan xác minh, bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng viễn thông, internet theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc cung cấp, các đối tượng trên đều có Lệnh giam giữ của Công an Trung Quốc và là những bộ phận, mắt xích nằm trong chuyên án đường dây, ổ nhóm tội phạm người Trung Quốc chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia hướng tới nạn nhân là các công dân Trung Quốc (chưa phát hiện nạn nhân là người Việt Nam); nghi vấn các đối tượng đang hoạt động, lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng.

Phía Bạn đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp, hỗ trợ xác minh và cùng thời điểm Ta bắt giữ, phía Bạn sẽ triển khai bắt giữ các đối tượng còn lại của đường dây tội phạm này trong lãnh thổ Trung Quốc.

Một số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tại thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, phát hiện 3 căn hộ tại Hà Nội và 2 địa điểm ở Đà Nẵng là nơi hoạt động, lẩn trốn của nhóm đối tượng.

Ngày 29/9/2025, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 49 đối tượng có trong danh sách phía bạn đề nghị, thu giữ nhiều tang vật gồm điện thoại, máy tính, USB...

Ngày 2/10/2025, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng trong nhóm này khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trên cơ sở kết quả bắt giữ tại Việt Nam, phía Trung Quốc đồng thời triển khai các mũi công tác, bắt giữ hơn 100 đối tượng liên quan trong lãnh thổ nước này.

Tiến hành đấu tranh, khai thác xác định: Đối với ổ nhóm tại thành phố Hà Nội, được các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc trong lãnh thổ Trung Quốc.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng được bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5.000 NDT/tháng và 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được. Hằng ngày, thông qua phần mềm chat bảo mật của Trung Quốc (tự động đăng nhập và xoá dữ liệu sau khi thoát) “ông chủ” giao nhiệm vụ cho các đối tượng sử dụng máy tính chơi các loại Game trực tuyến của Trung Quốc để tiếp cận, làm quen với nhiều người chơi và lôi kéo họ tham gia các loại hình Game khác, khi họ click vào đường link do các đối tượng cung cấp sẽ bị chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.

Đối với ổ nhóm phát hiện tại thành phố Đà Nẵng, được các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu trong đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng tại Trung Quốc thuê sang Việt Nam để hoạt động cho vay qua app và đòi nợ khi người vay đến hạn không trả được tiền.

Hằng ngày, các đối tượng liên hệ với khách hàng là người Trung Quốc đã từng vay tiền để tư vấn các gói vay tiếp theo nếu khách hàng có nhu cầu với lãi suất cao. Sau đó, nếu người vay không trả gốc và lãi thì các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng cầm đầu để chỉ đạo bộ phận khác đòi nợ bằng nhiều cách thức, cấp độ khác nhau. Hằng tháng, các đối tượng được trả lương dao động từ 7.000 đến 20.000 NDT, tuỳ thuộc vào số lượng tiền cho vay và thu hồi nợ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, sau khi Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh, cư trú đối với các đối tượng; ngày 06/10/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương dẫn giải, bàn giao toàn bộ đối tượng người Trung Quốc cùng đồ vật, giấy tờ có liên quan cho phía Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, đối ngoại và được phía Bạn ghi nhận, đánh giá cao.