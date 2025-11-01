Quảng Trị cảnh báo lừa đảo đổi tem kiểm định ô tô qua điện thoại

Ngày 1/11, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam Quảng Trị Đoàn Việt Bắc cho hay, Trung tâm vừa phát đi cảnh báo về hành vi lừa đảo của một số đối tượng giả danh nhân viên của cơ sở này gọi điện yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện việc đổi tem kiểm định theo mẫu mới trực tuyến.

Cảnh báo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam Quảng Trị về hành vi lừa đảo đổi tem kiểm định xe trực tuyến.

Theo ông Đoàn Việt Bắc, thời gian gần đây nhiều chủ phương tiện ô tô ở phường Nam Đông Hà, xã Cam Lộ, Hiếu Giang… ở tỉnh Quảng Trị nhận được điện thoại từ các số lạ gọi trực tiếp hoặc kết nối qua mạng xã hội zalo, tự xưng là cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam Quảng Trị yêu cầu thực hiện các bước để đổi tem kiểm định xe trực tuyến.

Một đối tượng sử dụng số điện thoại 0913.661.458 gọi trực tiếp yêu cầu anh N.H.Đ. ở xã Cam Lộ kết nối với đối tượng này qua zalo tên là “Trần Đình Phong”. Sau đó, đối tượng gửi đoạn tin nhắn zalo với nội dung có đầy đủ biển kiểm soát, tên hãng xe, số khung, số máy cùng tên chủ phương tiện và địa chỉ.

Đối tượng yêu cầu anh Đ. gọi lại số điện thoại trên để xác nhận thông tin, sau đó sẽ được hướng dẫn cách lấy số thứ tự và cách nộp các khoản phí để đổi tem kiểm định xe theo mẫu mới của Chính phủ sau khi có địa giới hành chính tỉnh và xã mới.

Chị N.T.D. trú tại xã Hiếu Giang là chủ phương tiện ô tô 5 chỗ cũng nhận được điện thoại từ một số lạ khác, song cùng tên zalo là “Trần Đình Phong” với phương thức tương tự để được hướng dẫn đổi tem kiểm định xe .

Theo phản ánh của anh Đ. và chị D, các đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam Quảng Trị, có địa chỉ tại số 61 đường Lý Thường Kiệt, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, song nói giọng địa phương khác.

Các đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi trực tiếp hoặc gửi tin nhắn qua zalo yêu cầu các chủ phương tiện thao tác đổi tem kiểm định xe.

Theo Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phía Nam Quảng Trị Đoàn Việt Bắc, đến thời điểm này, Trung tâm không có chủ trương yêu cầu người dân đổi mẫu tem đăng kiểm phương tiện khi đang còn hiệu lực.

Liên quan đến các phản ánh trên, vào tháng 9 vừa qua, Trung tâm đã ra thông báo cảnh giác hành vi lừa đảo của các đối tượng giả mạo nhân viên của cơ sở đăng kiểm gọi điện yêu cầu các chủ xe tải ứng dụng đăng kiểm trên điện thoại thông minh để thực hiện đổi tem kiểm định xe.

“Mấy ngày nay, Trung tâm liên tục tiếp nhận mỗi ngày khoảng 10 trường hợp về vấn đề trên, nên chúng tôi tiếp tục đăng thông báo về thủ đoạn lừa đảo này, yêu cầu các chủ phương tiện nâng cao cảnh giác. Còn việc cấp tem và giấy chứng nhận đăng kiểm xe chỉ được thực hiện trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm, không có việc thực hiện trực tuyến hoặc qua hướng dẫn điện thoại”, ông Bắc cho biết.