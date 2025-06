Bắt tạm giam Lâm Văn Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Lâm Văn Đức (Ảnh: CA Trà Vinh)

Ngày 04/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đức (sinh năm 1992), thường trú ấp Rạch Cá, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng cuối tháng 11/2024, thông qua các mối quan hệ, Đức biết được L.T.M.D (sinh năm 1972, nơi thường trú phường 9, thành phố Trà Vinh) thường cho mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng nên Đức liên hệ với D và tự giới thiệu làm tại Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, quản lý các tổ vay chính sách bên chi đoàn và nói rằng có người thân giữ chức vụ ở Ngân hàng chính sách nên thuận tiện trong việc vay tiền nên D tin tưởng, cho Đức mượn tiền để phục vụ việc vay đáo hạn của các hộ dân.

Để tạo lòng tin, Đức mượn tiền và trả tiền đầy đủ, đúng hẹn theo như thỏa thuận. Khi nhận được sự tin tưởng từ bị hại, Đức tiếp tục đưa ra lý do có nhiều hồ sơ cần đáo hạn ngân hàng để mượn tiền của bị hại, nhưng khi nhận được thì đối tượng Đức phục vụ việc đầu tư chứng khoán.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Lâm Văn Đức có hành vi gian đối để chiếm đoạt tài sản bị hại D với tổng số tiền là 4,12 tỷ đồng.

Qua làm việc, đối tượng Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.