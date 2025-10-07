'Bầu' Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi, trú phường Sầm Sơn, TP.Thanh Hóa) có hai nhóm hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu dòng tiền.

Từ năm 2021 - 2025, doanh nghiệp này đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi thứ 2, từ năm 2021, ông Đoan bị cáo buộc móc nối với một số cán bộ trong hệ thống chính quyền địa phương để xin chủ trương, đưa hối lộ nhằm được tham gia và trúng thầu dự án khu dân cư Quảng Thành (TP.Thanh Hóa) với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Đoan vẫn chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất, thu về 446 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ, nhận hối lộ" tại Tập đoàn Đông Á và khởi tố 4 bị can, trong đó có "bầu" Đoan.

Cơ quan cũng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ và dấu hiệu sai phạm trong đấu giá đất để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.