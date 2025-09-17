Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị

17-09-2025 - 07:47 AM | Doanh nghiệp

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị

Cùng với dự án cảng hàng không Quảng Trị, Tập đoàn T&T cũng có mong muốn khảo sát, đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay gần sân bay này.

Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị, gắn liền với dự án sân bay Quảng Trị ở tỉnh Quảng Trị, vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ 45 tỷ đồng lên 96,9 tỷ đồng.

100% vốn của doanh nghiệp là vốn tư nhân. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T, gắn liền với hệ sinh thái T&T của bầu Hiển, góp 85%. Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4﻿ (UPCom: C4G) góp 15% còn lại.

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị- Ảnh 1.

Tỷ lệ đóng góp của 2 công ty không đổi so với trước khi có thay đổi về vốn điều lệ. Ngoài ra, doanh nghiệp có 5 người được ủy quyền đại diện, với tỷ lệ là 20%, 20%, 45%, 10%, 5%.

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị- Ảnh 2.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do liên danh nhà đầu tư T&T – CIENCO4 thực hiện đã chính thức được khởi công xây dựng vào ngày tháng 7/2024. Dự án có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, được xây dựng đạt tiêu chuẩn CHK cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Đáng chú ý, CHK Quảng Trị là dự án CHK thứ 2 của cả nước được triển khai đầu tư theo phương thức PPP, sau sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Tháng 9/2025, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành sân bay Quảng Trị và nhà ga T2 sân bay Đồng Hới vào dịp 30/4/2026. Quảng Trị là một trong ít địa phương có kế hoạch có 2 sân bay ở Việt Nam.

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị- Ảnh 3.

Ngoài ra, ﻿liên doanh đầu tư giữa Tập đoàn Capital A của Malaysia và Tập đoàn T&T cũng có mong muốn khảo sát, đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay gần cảng hàng không Quảng Trị đang được xây dựng ở các xã Gio Linh và Cửa Việt.

Theo đó, tổ hợp có các hạng mục như: trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu bảo trì, bảo dưỡng, lắp ráp máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm; thương mại điện tử; khu công nghiệp công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, dịch vụ hỗn hợp…

Bầu Hiển có động thái lớn tại sân bay Quảng Trị- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định, Quảng Trị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, triển khai dự án; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục, ưu đãi đầu tư và cập nhật quy hoạch, trong đó có điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland

Cổ phiếu một doanh nghiệp thép tăng 140% sau 5 tháng sau khi thu hồi nợ từ Novaland Nổi bật

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua

Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua Nổi bật

Thủ tướng: Đầu nhiệm kỳ tôi đi kiểm tra, 7, 8 doanh nghiệp làm 10km cao tốc không đâu vào đâu, nay 1 doanh nghiệp đảm nhận 30, 40km

Thủ tướng: Đầu nhiệm kỳ tôi đi kiểm tra, 7, 8 doanh nghiệp làm 10km cao tốc không đâu vào đâu, nay 1 doanh nghiệp đảm nhận 30, 40km

07:42 , 17/09/2025
Vietnam Airlines vươn lên chiếm ngôi số 1 trong danh mục đầu tư gần 210.000 tỷ đồng của SCIC

Vietnam Airlines vươn lên chiếm ngôi số 1 trong danh mục đầu tư gần 210.000 tỷ đồng của SCIC

07:38 , 17/09/2025
Trạm sạc xe điện 1.200 cổng lớn chưa từng có của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại công trình Top 10 thế giới

Trạm sạc xe điện 1.200 cổng lớn chưa từng có của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại công trình Top 10 thế giới

00:38 , 17/09/2025
Quảng cáo ngoài trời thế hệ mới: Khi “nhiều chữ” trở thành ngôn ngữ của thương hiệu

Quảng cáo ngoài trời thế hệ mới: Khi “nhiều chữ” trở thành ngôn ngữ của thương hiệu

20:30 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên