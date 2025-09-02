Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm

02-09-2025 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm

Với diễn biến của 2 cổ phiếu SHS và SHB, tài sản của 3 cha con ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT của SHB tăng mạnh.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội có giá là 29.200 đồng/cp, tăng 36% so với đầu tháng.

Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm- Ảnh 1.

Kết phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHB cũng tăng﻿ lên mức 18.800 đồng/cp và tăng 22% so với đầu tháng.﻿

Với diễn biến của 2 cổ phiếu trên, tài sản của 3 cha con ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT của SHB tăng mạnh.

Cụ thể, ông Hiển đang sở hữu hơn 110,8 triệu cổ phiếu SHB và 4,4 triệu cổ phiếu SHS, trị giá khoảng 2.211 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với đầu tháng, tương đương tăng 18,57%.

Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm- Ảnh 2.

2 con trai bầu Hiển.

Con trai lớn của ông Hiển - Đỗ Quang Vinh hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB. Đồng thời, ông là Chủ tịch CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ông Vinh sở hữu 112,3 triệu cổ phiếu SHB và 12,5 triệu cổ phiếu SHS, trị giá khoảng 2.476 tỷ đồng.

Con tri thứ hai của ông Hiển - Đỗ Vinh Quang, đang là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC và sở hữu 119 triệu cổ phiếu SHB, trị giá 2.237 tỷ đồng.﻿

Hiện nay, số lượng cổ phiếu SHB do T&T và gia đình bầu Hiển nắm giữ khoảng 803 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% cổ phần của ngân hàng này.

Ước tính, tổng tài sản 3 bố con gia đình bầu Hiển trực tiếp nắm giữ đạt ﻿7.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so năm 2024 (năm 2024 khoảng 3.300 tỷ đồng).

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 đại gia 'Bolero' VIX và TCBS nhanh chân trở thành 'bầu show' Rap Việt Crypto

2 đại gia 'Bolero' VIX và TCBS nhanh chân trở thành 'bầu show' Rap Việt Crypto Nổi bật

Công ty đường sắt có cựu CEO Chứng khoán SHS và nhà sáng lập Kita Group trở thành tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch: Nắm trong tay quỹ đất khủng từ Bắc vào Nam

Công ty đường sắt có cựu CEO Chứng khoán SHS và nhà sáng lập Kita Group trở thành tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch: Nắm trong tay quỹ đất khủng từ Bắc vào Nam Nổi bật

Doanh thu của chuỗi nhà hàng lẩu phong cách Trung Quốc Haidilao ở Việt Nam tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Doanh thu của chuỗi nhà hàng lẩu phong cách Trung Quốc Haidilao ở Việt Nam tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

06:57 , 02/09/2025
Tập đoàn Philippines tiếp tục hốt bạc tại Việt Nam, Highlands Coffee, gà rán mang về lợi nhuận khủng trong nửa đầu 2025

Tập đoàn Philippines tiếp tục hốt bạc tại Việt Nam, Highlands Coffee, gà rán mang về lợi nhuận khủng trong nửa đầu 2025

06:56 , 02/09/2025
Cường 'đô la' đang nhận lương 14 triệu đồng/tháng

Cường 'đô la' đang nhận lương 14 triệu đồng/tháng

19:38 , 01/09/2025
Điều gì giúp những thương hiệu 'vang bóng một thời' trỗi dậy?

Điều gì giúp những thương hiệu 'vang bóng một thời' trỗi dậy?

16:24 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên