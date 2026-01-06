Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện tượng lạ khiến mọi người phải choáng ngợp.

Vào tuần trước, bầu trời hồng rực rỡ đa xuất hiện tại bang Iowa, Mỹ trong một trận bão tuyết. Trước sự kinh ngạc của nhiều người, đây là một hiện tượng thiên nhiên có thật và đầy thú vị. Theo lý giải từ Trung tâm Dự báo FOX, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này nằm ở cách thức hoạt động của các bước sóng ánh sáng khác nhau trong khí quyển.

Về mặt vật lý, các màu sắc thuộc tông xanh lam có bước sóng ngắn hơn nhiều, trong khi các màu như hồng, đỏ và cam sở hữu bước sóng dài hơn. Trong khoảng thời gian bình minh hoặc hoàng hôn, ánh sáng mặt trời phải di chuyển quãng đường dài hơn qua bầu khí quyển do mặt trời nằm ở vị trí thấp dưới đường chân trời. Lúc này, các bước sóng xanh ngắn dễ dàng bị tán xạ và tiêu tán, nhường chỗ cho các bước sóng dài hơn chiếm ưu thế, khiến mắt người dễ dàng nhận thấy sắc đỏ và hồng bao phủ không gian.

Bầu trời rực hồng trong bão tuyết, đây là "tiên cảnh" gì?- Ảnh 1.

Độ cao và độ dày của các tầng mây cũng đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên cảnh quan kỳ thú này. Giáo sư Steven Fassnacht chuyên ngành thủy văn tuyết tại Đại học Tiểu bang Colorado cho biết nếu các đám mây quá cao hoặc quá dày, phần lớn ánh sáng sẽ bị phản xạ ngược lại vào không gian. Tuy nhiên, trong trận bão tại Iowa, lớp mây có thể khá thấp và không quá đặc, tạo ra một khoảng trống vừa đủ bên dưới tầng mây để các bước sóng dài xuyên qua và phản chiếu xuống mặt đất.

Khi nguồn sáng nằm thấp ở phía chân trời, ánh sáng mặt trời có cơ hội tốt hơn để lọt qua bên dưới lớp mây bao phủ, làm cho sắc hồng trở nên rực rỡ và sống động hơn bình thường. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí mặt trời và cấu trúc mây đã biến bầu trời mùa đông xám xịt trở thành một bức tranh màu hồng ấn tượng như trong phim ảnh.

Nguồn: Fox Weather

Cảnh báo ĐỎ: Cơn bão mới giật 160 km/h hoành hành, trường học đóng cửa, chuyến bay bị hủy hàng loạt

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
bão tuyết

